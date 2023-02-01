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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
01.02.2023, FT 2 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
01 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:07
297
1

Ман Юнайтед снова обыграл Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка лиги

В финале красные дьяволы из Манчестера сыграют против сорок из Ньюкасла

01 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:07
297
1
Ман Юнайтед снова обыграл Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля «Манчестер Юнайтед» во второй раз переиграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка английской лиги.

Во втором матче «МЮ» взял верх над «лесниками» со счетом 2:0, уже имея большую фору по итогам первого матча (3:0).

Голы забили Антони Марсьяль, а также Фред, экс-игрок донецкого Шахтера».

В финале красные дьяволы из Манчестера сыграют против сорок из Ньюкасла.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Второй матч, 1 февраля

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Марсьяль, 73, Фред, 76.

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Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест Антони Марсьяль Фред
Источник Sport.ua
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donnerwetter
В Англии на одной левой не выиграешь. А вот тен Хаг снял Гарначо, Антони и  Вэгхорста, поменял конфигурацию игроков, и сразу 2:0.  До Барселоны - 2 недели. Ещё наэкспериментируется. С Кристал Пэлас и две игры против Лидс Юнайтед.
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