Ман Юнайтед снова обыграл Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка лиги

1 февраля «Манчестер Юнайтед» во второй раз переиграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка английской лиги.

Во втором матче «МЮ» взял верх над «лесниками» со счетом 2:0, уже имея большую фору по итогам первого матча (3:0).

Голы забили Антони Марсьяль, а также Фред, экс-игрок донецкого Шахтера».

В финале красные дьяволы из Манчестера сыграют против сорок из Ньюкасла.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Второй матч, 1 февраля

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Марсьяль, 73, Фред, 76.