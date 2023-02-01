Ман Юнайтед снова обыграл Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка лиги
В финале красные дьяволы из Манчестера сыграют против сорок из Ньюкасла
1 февраля «Манчестер Юнайтед» во второй раз переиграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка английской лиги.
Во втором матче «МЮ» взял верх над «лесниками» со счетом 2:0, уже имея большую фору по итогам первого матча (3:0).
Голы забили Антони Марсьяль, а также Фред, экс-игрок донецкого Шахтера».
В финале красные дьяволы из Манчестера сыграют против сорок из Ньюкасла.
Кубок английской лиги
1/2 финала. Второй матч, 1 февраля
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0 (первый матч – 3:0)
Голы: Марсьяль, 73, Фред, 76.
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