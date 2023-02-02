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Англия
02 февраля 2023, 03:36 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:49
67
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Финалы играют, чтобы побеждать в них»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе в полуфинале Кубка английской лиги

02 февраля 2023, 03:36 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:49
67
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Финалы играют, чтобы побеждать в них»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.

«Я рад финалу, но финалы играют для того, чтобы выигрывать их. Не считаю, что выход в финал - это достижение. Мы должны победить. Но сперва у нас будут и другие важные вещи, задачи в Премьер-лиге», - сказал тен Хаг.

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Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Источник BBC
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