Эрик ТЕН ХАГ: «Финалы играют, чтобы побеждать в них»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.

«Я рад финалу, но финалы играют для того, чтобы выигрывать их. Не считаю, что выход в финал - это достижение. Мы должны победить. Но сперва у нас будут и другие важные вещи, задачи в Премьер-лиге», - сказал тен Хаг.