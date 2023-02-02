Англия02 февраля 2023, 03:36 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:49
67
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Финалы играют, чтобы побеждать в них»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе в полуфинале Кубка английской лиги
02 февраля 2023, 03:36 | Обновлено 02 февраля 2023, 03:49
67
0
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.
«Я рад финалу, но финалы играют для того, чтобы выигрывать их. Не считаю, что выход в финал - это достижение. Мы должны победить. Но сперва у нас будут и другие важные вещи, задачи в Премьер-лиге», - сказал тен Хаг.
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