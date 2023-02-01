В среду, 1 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч полуфинала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток рефери Питера Бэнкса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед



Приход нидерландского специалиста Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» прошлым летом воспринимался фанатами достаточно осторожно, а когда новый главный тренер имел серьезные проблемы на старте новой кампании, то его тут же начали за глаза «увольнять» с занимаемой должности. Однако теми поражениями от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4) наставник, как оказалось позднее, лишь прогревал тренерскую скамью, и точно без них мы бы в последствии не увидели победы над «Ливерпулем», «Арсеналом», «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити», а также продвижение в следующий раунд Лиги Европы УЕФА.

Бороться сразу на четыре фронта «Красным дьяволам» в их многолетней истории не привыкать, вот только в текущих реалиях этот опыт будет для них чуть ли не эксклюзивным. Уже совсем скоро «Юнайтед» сыграют свои матчи против каталонской «Барселоны», но до этого момента имеют возможность сделать последний шаг в направлении финала в наименее значимом по статусу турнире, после чего наконец-то перестать о нем думать хоть на какой-то вменяемый срок. Победа в первом матче на чужом поле со счетом 3:0, пусть голы в гостях и не имеют особого статуса в нынешних реалиях, должна способствовать тому, чтобы команда тен Хага наконец-то раскрепостилась. Только главное во время этого не перестараться.

Ноттингем Форест



Стратегию легендарного «Ноттингем Форест», на счету которого два Кубка чемпионов, чемпионский титул, пара Кубков Англии и четыре Кубка лиги, на первую за много лет кампанию в английской Премьер-лиге осознать с первой попытки достаточно сложно. Стива Купера фактически закидали деньгами, сказав собрать команду из футболистов, которые согласятся принимать участие в экспериментальном проекте на свой страх и риск. Количество входящих трансферов «лесников» при этом уже давно перевалило за 20, что говорит нам лишь об одном – ни о каком системном подходе в этом клубе, на данный момент, речи не идет, однако от этого он только лишь превращается каждый матч в схватку за выживание.

Авантюра в первой игре против «Манчестер Юнайтед» откровенно не удалась, поэтому мы имеем крайне слабую перспективу увидеть клуб из Уэст-Бриджфорда на «Уэмбли» в этом сезоне. Лавина травм у ключевых исполнителей также не оставляет Куперу возможности играть со стартовым составом на отрезке в почти неделю паузы между кубковыми матчами. Остается надеяться лишь на случай, но скорее 13 место в турнирной таблице АПЛ и серия из четырех матчей без поражений в чемпионате сейчас стоит на первом месте для «Ноттингема».

Ориентировочные составы



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Варан, Мартинес, Ван-Биссака – Каземиро, Фред – Гарначо, Фернандеш, Эланга – Вегхорст.

«Ноттингем Форест»: Хеннесси – Лоди, Боли, Уоррелл, Орье – Фройлер, Данило, Мангаля – Скарпа – Деннис, Джонсон.

Не сыграют: Туанзебе, Шоу, ван де Бек, Эриксен, Мактоминей, Мартиаль, Далот – Бьянкон, Авонии, Гиббс-Уайт, Куяте, Ниакате, Ричардс, Хендерсон, Йейтс, Вуд, Колбек.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Эрика тен Хага уверенным шагом проследует к финалу на «Уэмбли». Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Юнайтед» (-1) с коэффициентом 1.71 по линии Parimatch.

1 февраля, среда