Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча
Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
01.02.2023, FT 2 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 февраля 2023, 05:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 05:25
41
0

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка английской лиги

02 февраля 2023, 05:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 05:25
41
0
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Манчестер Юнайтед).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Эрик ТЕН ХАГ: «Финалы играют, чтобы побеждать в них»
Ман Юнайтед снова обыграл Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка лиги
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Футбол | 01 февраля 2023, 08:23 7
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание

«Синие» переманили к себе талантливого аргентинца Энцо Фернандеса

Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине
Футбол | 01 февраля 2023, 17:15 7
Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине
Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине

Игрок пропустит 4-6 недель

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»
Футбол | 02.02.2023, 00:35
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
Футбол | 01.02.2023, 09:30
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
Баскетбол | 01.02.2023, 20:56
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
31.01.2023, 15:03 2
Теннис
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
31.01.2023, 23:36 2
Футбол
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
01.02.2023, 07:42 27
Футбол
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
31.01.2023, 11:33 4
Бокс
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
31.01.2023, 07:20 3
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
31.01.2023, 21:35 7
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
31.01.2023, 22:42 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности