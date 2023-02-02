Кубок английской лиги
01.02.2023, FT 2 : 0
Англия02 февраля 2023, 05:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 05:25
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Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка английской лиги
02 февраля 2023, 05:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 05:25
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В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Манчестер Юнайтед).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
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