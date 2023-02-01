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  4. Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 17:15 |
1391
4

Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине

Игрок пропустит 4-6 недель

01 февраля 2023, 17:15 |
1391
4
Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Официальный сайт «Динамо« проинформировал о том, что основной вратарь команды Георгий Бущан будет вынужден перенести операцию на спине.

Игрок ориентировочно выбыл на 4-6 недель. Ранее в нынешнем сезоне Бущан уже пропускал несколько месяцев из-за проблем с коленом.

Сейчас травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.

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Динамо Киев Георгий Бущан травма Руслан Нещерет Денис Бойко
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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romanchik.8409
Зря Беседина отдали в аренду..Мог бы и на воротах сыграть 
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0
Zanregent
Хреново... А если с Нещеретом не дай Бог что?
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0
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Jakub Lukasz Salamaj
Як не х..й пополам так пи..да..... 
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-1
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