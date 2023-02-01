Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине

Официальный сайт «Динамо« проинформировал о том, что основной вратарь команды Георгий Бущан будет вынужден перенести операцию на спине.

Игрок ориентировочно выбыл на 4-6 недель. Ранее в нынешнем сезоне Бущан уже пропускал несколько месяцев из-за проблем с коленом.

Сейчас травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.