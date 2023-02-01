Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 17:15 |
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Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине
Игрок пропустит 4-6 недель
01 февраля 2023, 17:15 |
1391
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Официальный сайт «Динамо« проинформировал о том, что основной вратарь команды Георгий Бущан будет вынужден перенести операцию на спине.
Игрок ориентировочно выбыл на 4-6 недель. Ранее в нынешнем сезоне Бущан уже пропускал несколько месяцев из-за проблем с коленом.
Сейчас травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.
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Комментарии 4
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Зря Беседина отдали в аренду..Мог бы и на воротах сыграть
Хреново... А если с Нещеретом не дай Бог что?
Показать Скрыть 1 ответ
Як не х..й пополам так пи..да.....
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