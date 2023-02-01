Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора

Такая дата в календаре, как первый день февраля 2023, для донецкого «Шахтера» имеет определенный контекст, поскольку она лишний раз указывает «горнякам» на приближение сверхответственного противостояния против французского «Ренна» в плей-офф Лиги Европы УЕФА, с которого для украинского футбола и начнутся официальные матчи второй части сезона.

А поскольку готовиться к этим поединкам приходится теперь в более быстром темпе, то и контрольные противостояния на тренировочных сборах в Турции приобретали для подопечных Игоря Йовичевича дополнительный контекст. В частности, в отчетный день «Шахтер» встречался со словенским «Марибором», игру которого имел возможность изучить как по недавнему матчу многократного чемпиона соседней страны против киевского «Динамо» (2:0), так и во время встречи собственного молодежного состава с основной командой «фиалок», которая состоялась незадолго до того (1:1).

В четвертом по счету контрольном матче «горняки» начинали игру откровенно первым номером. Мяч легко передвигался между линиями команды Йовичевича, вот только стоило ему лишь немного оторваться от газона, как мигом шквальный ветер придавал такое ускорение, что футболисты даже не пытались тратить лишние усилия. Именно из-за этого быстрые переводы между флангами у дончан должным образом не работали, что немного упрощало задачу защите соперников.

В отличие от противостояния против «Динамо», «Марибор» выглядел откровенно несвежим в отчетной игре, хотя и имел достаточно времени на отдых. Даже опытный Иличич скорее падал на газон при первой же возможности, и после третьей такой его проделки арбитр перестал реагировать на подобное. В конце концов, бывшего игрока «Аталанты» заменили уже после перерыва из-за банальной усталости, но к тому счет в игре уже успел несколько раз измениться.

Все началось со смелого продвижения Зубкова с правого фланга до предела штрафной на 15 минуте, завершившееся результативным выстрелом издалека под ближнюю стойку. В те минуты «Шахтер» словно разозлился на соперников, и только чудом «Марибор» оставил свои ворота без дополнительных пропущенных мячей по итогам моментов у Судакова и Зубкова, которые просто издевались над правым флангом защиты словенской команды.

Понятно, что держать столь высокий темп на длительном отрезке дончане пока не в состоянии, поэтому они на время отступили за центральную линию для того, чтобы снова вернуться к чужим воротам на 34 минуте с качественным розыгрышем углового на левом фланге. И если первую подачу Судакова тогда перехватили защитники, то по подбору он отдал пас в штрафную на Крыськива, который с острого угла пробил под дальнюю штангу.

Только после этого «Марибор» начал появляться у ворот Трубина, и ответил на 39 минуте не менее красивым обводным ударом в дальнюю девятку с левого входа в штрафную от Брныча из-под Бондаренко. Но и здесь словенцев ждала неудача – в следующей атаке «Шахтер» прорвался правым флангом в штрафную, и Крыськив завершил отскок от блокированного удара Бондаренко выстрелом в ближнюю девятку из центра штрафной.

Взрывной первый тайм имел место до перерыва, после чего можно было ожидать чего угодно, но не двух пропущенных мячей от украинской команды. Правда, при первом взятии ворот арбитры откровенно закрыли глаза на фол Божича во вратарской против Трубина в завершение подачи углового с левого фланга. А вскоре Выпотник с правого фланга нашел Брныча передачей в центр штрафной, а тот переиграл голкипера «Шахтера» в ближнем бою.

Йовичевич тогда начал делать замены, что дало ему возможность немного передернуть игру соперников, которые начали набирать обороты. Итогом стал переход «горняков» к атакующей фазе и роскошный выстрел Бондаренко от правого угла штрафной в дальнюю девятку на 71 минуте. Однако и на этот раз «оранжево-черным» не удалось удержать преимущество, и из-за ошибки Ракицкого во время перехвата подачи с левого фланга уже через пять минут Божич завершил на дальней штанге быстрый выпад своей команды.

Следующий матч на тренировочном сборе в Турции донецкий «Шахтер» проведет против боснийского «Сараево» 8 февраля.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Марибор» - 4:4

Зубков, 15, Крыськив, 34, 41, Бондаренко, 71 – Брныч, 39, 51, Божич, 49, 77

Бондарь, 10, Гочолейшвили, 27, Ющенко, 88, Глущенко, 90 – Выпотник, 61

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Топалов, 74), Фарина (Ракицкий, 66), Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 66) – Степаненко (Роспутько, 65) – Судаков (Сигеев, 46), Бондаренко, Крыськив (Борячук, 73), Зубков (Ющенко, 59) – Траоре (Сикан, 59).

«Марибор»: Придгар (Бергсен, 46) – Гуэррико, Карич, Уотсон, Милец – Иличич (Кронаветер, 46), Репас, Антолин – Брныч, Выпотник, Божич.

Стадион: «Mardan Sports Complex» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР - МАРИБОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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