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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
01.02.2023, FT 4 : 4
Марибор
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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 21:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 21:36
878
0

Шахтер – Марибор – 4:4. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

01 февраля 2023, 21:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 21:36
878
0
Шахтер – Марибор – 4:4. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В товарищеском матче на сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором» (4:4).

Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы.

​Товарищеский матч. 1 февраля, Турция

Шахтер (Украина) – Марибор (Словения) – 4:4

Голы: Зубков, 15, Крыськив, 34, 41, Бондаренко, 71 – Брныч, 39, 51, Божич, 49, 77

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
71’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
41’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
15’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
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Источник Sport.ua
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