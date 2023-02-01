Шахтер Донецк

В товарищеском матче на сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором» (4:4).

Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы.

​Товарищеский матч. 1 февраля, Турция

Шахтер (Украина) – Марибор (Словения) – 4:4

Голы: Зубков, 15, Крыськив, 34, 41, Бондаренко, 71 – Брныч, 39, 51, Божич, 49, 77

Видеообзор матча