Товарищеские матчи
01.02.2023, FT 4 : 4
Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 21:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 21:36
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Шахтер – Марибор – 4:4. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
01 февраля 2023, 21:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 21:36
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В товарищеском матче на сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором» (4:4).
Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы.
Товарищеский матч. 1 февраля, Турция
Шахтер (Украина) – Марибор (Словения) – 4:4
Голы: Зубков, 15, Крыськив, 34, 41, Бондаренко, 71 – Брныч, 39, 51, Божич, 49, 77
Видеообзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
71’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
41’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
15’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
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