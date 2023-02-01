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Шахтер Донецк
01.02.2023 16:30 - : -
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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 07:08 | Обновлено 01 февраля 2023, 07:26
148
0

Шахтер – Марибор. Прогноз и анонс на товарищеский матч

«Горняки» еще ни разу в 2023 году не побеждали

01 февраля 2023, 07:08 | Обновлено 01 февраля 2023, 07:26
148
0
Шахтер – Марибор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Шахтер Донецк

В среду, 1 февраля, донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Турции проведет четвертый по счету товарищеский поединок. Соперником команды Игора Йовичевича станет словенский клуб «Марибор». Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» на втором предсезонном турецком сборе проведет четвертый товарищеский матч 2023 года. В трех предыдущих встречах дончане обошлись без побед, поэтому в соперничестве со словенским «Марибором» они должны сделать все возможное, чтобы этот пробел устранить.

В первой игре программы зимних спаррингов «Шахтер» встречался с венской «Аустрией». Игра завершилась поражением украинского коллектива со счетом 1:2. После этого парни Йовичевича померялись силами со словенским «Копером». В воротах «горняков» мяч вновь побывал дважды, но и они сами ответили двумя голами – получилась ничья 2:2. С таким же счетом завершилась и третья игра «Шахтера» на сборе в Турции, в которой он выяснял отношения с болгарским «Лудогорцем».

Напомним, что сейчас «Шахтер» готовится, в первую очередь, к матчам 1/16 финала Лиги Европы с французским «Ренном». 16 февраля команды выяснят отношения в Варшаве в первой встрече, а 23-го числа проведут ответный матч во Франции.

Марибор

Словенский «Марибор» в настоящий момент в турнирной таблице своего национального чемпионата занимает 4-е место. Он в 20-ти матчах набрал 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 7 поражений). От лидера сезона – «Олимпии» из Любляны – мариборцы отстают на 15 пунктов.

В межсезонье «Марибор» провел уже пять контрольных матчах. Любопытно: горечи неудач в этих играх команда не познала. Спарринги она начала с победы 2:0 над соотечественниками из команды «Алюминий», после чего обыграли сербский клуб «Чукарички» (2:1). Далее состоялись ничьи 1:1 во встречах с болгарским клубом «Славия» из Софии и молодежным составом донецкого «Шахтера». Затем «Марибор» отпраздновал победу в игре с киевским «Динамо» - 2:0.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче его номинальные хозяева – «горняки» Донецка – покажут свой класс и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.52 по линии Parimatch.

1 февраля, среда

Шахтер – Марибор
Турция. 16:30
ТВ-трансляция – YouTube-канал ФК «Шахтер» Донецк
ТЕКСТОВАЯ ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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