Шахтер Донецк

В среду, 1 февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником «горняков» станет словенский «Марибор».

Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.