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31 января 2023, 09:38 | Обновлено 31 января 2023, 09:40
38
0

Шахтер – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

31 января 2023, 09:38 | Обновлено 31 января 2023, 09:40
38
0
Шахтер – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В среду, 1 февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником «горняков» станет словенский «Марибор».

Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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