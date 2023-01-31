Шахтер Донецк

Товарищеские матчи
01.02.2023 16:30 - : -
Украина. Премьер лига31 января 2023, 09:38 | Обновлено 31 января 2023, 09:40
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Шахтер – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
31 января 2023, 09:38 | Обновлено 31 января 2023, 09:40
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В среду, 1 февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником «горняков» станет словенский «Марибор».
Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.
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