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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
01.02.2023, FT 4 : 4
Марибор
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:37
268
1

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»

На сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором»

02 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:37
268
1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

В товарищеском матче на сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором» (4:4).

Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы.

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич прокомментировал товарищеские поединки команды.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Очеретько получил серьезную травму»

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
71’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
41’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
15’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
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товарищеские матчи Марибор Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ Шахтер - Марибор Игор Йовичевич Олег Очеретько травма
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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D.Lawrenso
приємно чути таку гарну українську від іноземця. Це приклад всім тим футболістам, які досі мовою можуть тільки "бе-ме", або взагалі дають інтерв'ю руснявою
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