Товарищеские матчи
01.02.2023, FT 4 : 4
Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:37
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»
На сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором»
02 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:37
268
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В товарищеском матче на сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором» (4:4).
Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы.
Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич прокомментировал товарищеские поединки команды.
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Очеретько получил серьезную травму»
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
71’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
41’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марибор.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
15’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
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