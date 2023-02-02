Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»

В товарищеском матче на сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором» (4:4).

Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы.

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич прокомментировал товарищеские поединки команды.

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