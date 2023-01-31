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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
01.02.2023 16:30 - : -
Марибор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 22:34 |
120
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Шахтер – Марибор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

31 января 2023, 22:34 |
120
0
Шахтер – Марибор. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 1-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Марибор». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:30.

Продолжаются приключения коллектива Игора Йовичевича на тренировочных сборах в Турции, а следующим соперником донецкого «Шахтера» станет многократный чемпион Словении «Марибор». С «фиолетовыми» не так давно успело неудачно познакомиться киевское «Динамо» (0:2), да и молодежная команда «горняков» вполне может рассказать о своем опыте противостояния данному сопернику (1:1). Словенцы уже достаточно долго работают на сборах, так как возобновление их чемпионата уже не за горами, поэтому и будут иметь ожидаемо лучшую форму, чем дончане. Тем более, что «Шахтер» ровно сутки назад сыграл тяжелый матч против болгарского «Лудогорца» (2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Марибор», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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