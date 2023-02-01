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WTA
01 февраля 2023, 19:15 | Обновлено 01 февраля 2023, 19:46
1271
1

Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде

Украинка выиграла у Анны Калинской в трех сетах в Хуахине

01 февраля 2023, 19:15 | Обновлено 01 февраля 2023, 19:46
1271
1
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Instagram. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 136) в 1/8 финала хардового турнира в Хуахине (Таиланд) выиграла у Анны Калинской (WTA 53) из рф в трех сетах за 2 часа и 23 минуты.

WTA 250 Хуахин. Хард. 1/8 финала

Анна Калинская – Леся Цуренко (Украина) – 0:6, 7:6 (7:3), 4:6

Отметим, что во втором сете Леся выигрывала 5:4 (40:15) на своей подаче, но не смогла закрыть соперницу. Тем не менее, третья партия осталась за украинкой.

В четвертьфинале турнира Цуренко сыграет с победительницей матча Татьяна Мария – Даяна Ястремская.

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WTA Хуахин Леся Цуренко Анна Калинская
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець зібралася в 3 сеті,не дивлячись ні нащо.Головне.шоб здоров'е не підвело на наступні матчі...
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