Италия02 февраля 2023, 00:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:28
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Моуриньо в шоке. Рома сенсационно проиграла Кремонезе в 1/4 финала Кубка
В полуфинале Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Фиорентиной»
02 февраля 2023, 00:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:28
353
0
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Рома» дома сенсационно проиграла «Кремонезе» со счетом 1:2.
Команда Жозе Моуриньо играла из рук вон плохо против аутсайдера Серии A и пропустила два мяча, ответив лишь одним в конце игры.
В полуфинале Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Фиорентиной».
Кубок Италии
1/4 финала, 1 февраля
Рома – Кремонезе – 1:2
Голы: Белотти, 90+4 – Дессер, 28 (пен), Челик, 49 (автогол)
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