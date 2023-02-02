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  4. Моуриньо в шоке. Рома сенсационно проиграла Кремонезе в 1/4 финала Кубка
Кубок Италии
Рома
01.02.2023, FT 1 : 2
Кремонезе
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Италия
02 февраля 2023, 00:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:28
353
0

Моуриньо в шоке. Рома сенсационно проиграла Кремонезе в 1/4 финала Кубка

В полуфинале Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Фиорентиной»

02 февраля 2023, 00:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:28
353
0
Моуриньо в шоке. Рома сенсационно проиграла Кремонезе в 1/4 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Рома» дома сенсационно проиграла «Кремонезе» со счетом 1:2.

Команда Жозе Моуриньо играла из рук вон плохо против аутсайдера Серии A и пропустила два мяча, ответив лишь одним в конце игры.

В полуфинале Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Фиорентиной».

Кубок Италии

1/4 финала, 1 февраля

Рома – Кремонезе – 1:2

Голы: Белотти, 90+4 – Дессер, 28 (пен), Челик, 49 (автогол)

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Кубок Италии по футболу Кремонезе Рома Рим Жозе Моуриньо
Источник Sport.ua
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