Моуриньо в шоке. Рома сенсационно проиграла Кремонезе в 1/4 финала Кубка

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Рома» дома сенсационно проиграла «Кремонезе» со счетом 1:2.

Команда Жозе Моуриньо играла из рук вон плохо против аутсайдера Серии A и пропустила два мяча, ответив лишь одним в конце игры.

В полуфинале Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Фиорентиной».

Кубок Италии

1/4 финала, 1 февраля

Рома – Кремонезе – 1:2

Голы: Белотти, 90+4 – Дессер, 28 (пен), Челик, 49 (автогол)