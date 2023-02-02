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Чемпионат Франции
Анже
01.02.2023, FT 1 : 2
Аяччо
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Франция
02 февраля 2023, 00:11 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:15
234
0

Страсбург с Соболем разгромно проиграл Ренну, ПСЖ с Месси обыграл Монпелье

1 февраля состоялись 10 матчей чемпионата Франции по футболу

02 февраля 2023, 00:11 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:15
234
0
Страсбург с Соболем разгромно проиграл Ренну, ПСЖ с Месси обыграл Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 февраля, состоялись 10 матчей чемпионата Франции по футболу.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел с первых минут в составе «Страстбурга» на матч с «Ренном». Он отыграл 88 минут, после чего был заменен на Франци Боубари. В итоге «Страсбург» с разгромным счетом уступил в гостях – 0:3.

Центральный матч дня «Монпелье» – «ПСЖ» завершился победой парижан 3:1. Интересно, что звездный форвард Килиан Мбаппе дважды не реализовал пенальти, а на 21-й минуте получил травму и был заменен. Также «ПСЖ» лишился и основного центрального защитника – Серхио Рамоса. Он не смог продолжить игру и покинул поле на 32-й минуте. Тем не менее столичный клуб все-таки обыграл соперника. За «ПСЖ» отличился Руис, Месси и Заир-Эмир.

Сейчас на первом месте после 21-го тура в таблице Лиги 1 идет «ПСЖ», имея в своем активе 51 очко. На втором месте расположился «Марсель», который обыграл «Нант». У него 46 очков. Тройку замкнул «Ланс» с 45 очками – он проиграл «Ницце».

Чемпионат Франции по футболу. 21-й тур

Лига 1. 1 февраля

  • Анже – Аяччо – 1:2
  • Лилль – Клермон – 0:0
  • Нант – Марсель – 0:2
  • Реймс – Лорьян – 4:2
  • Тулуза – Труа – 4:1
  • Ланс – Ницца – 0:1
  • Лион – Брест – 0:0
  • Монако – Осер – 3:2
  • Монпелье – ПСЖ – 1:3
  • Ренн – Страсбург – 3:0
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Страсбург Анже Аяччо Лилль Клермон Нант Марсель Реймс Лорьян Тулуза Труа Ланс Ницца Лион Брест (Франция) Монако Осер Монпелье ПСЖ Ренн Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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