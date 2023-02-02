Страсбург с Соболем разгромно проиграл Ренну, ПСЖ с Месси обыграл Монпелье
1 февраля состоялись 10 матчей чемпионата Франции по футболу
В среду, 1 февраля, состоялись 10 матчей чемпионата Франции по футболу.
Украинский защитник Эдуард Соболь вышел с первых минут в составе «Страстбурга» на матч с «Ренном». Он отыграл 88 минут, после чего был заменен на Франци Боубари. В итоге «Страсбург» с разгромным счетом уступил в гостях – 0:3.
Центральный матч дня «Монпелье» – «ПСЖ» завершился победой парижан 3:1. Интересно, что звездный форвард Килиан Мбаппе дважды не реализовал пенальти, а на 21-й минуте получил травму и был заменен. Также «ПСЖ» лишился и основного центрального защитника – Серхио Рамоса. Он не смог продолжить игру и покинул поле на 32-й минуте. Тем не менее столичный клуб все-таки обыграл соперника. За «ПСЖ» отличился Руис, Месси и Заир-Эмир.
Сейчас на первом месте после 21-го тура в таблице Лиги 1 идет «ПСЖ», имея в своем активе 51 очко. На втором месте расположился «Марсель», который обыграл «Нант». У него 46 очков. Тройку замкнул «Ланс» с 45 очками – он проиграл «Ницце».
Чемпионат Франции по футболу. 21-й тур
Лига 1. 1 февраля
- Анже – Аяччо – 1:2
- Лилль – Клермон – 0:0
- Нант – Марсель – 0:2
- Реймс – Лорьян – 4:2
- Тулуза – Труа – 4:1
- Ланс – Ницца – 0:1
- Лион – Брест – 0:0
- Монако – Осер – 3:2
- Монпелье – ПСЖ – 1:3
- Ренн – Страсбург – 3:0
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