Страсбург с Соболем разгромно проиграл Ренну, ПСЖ с Месси обыграл Монпелье

В среду, 1 февраля, состоялись 10 матчей чемпионата Франции по футболу.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел с первых минут в составе «Страстбурга» на матч с «Ренном». Он отыграл 88 минут, после чего был заменен на Франци Боубари. В итоге «Страсбург» с разгромным счетом уступил в гостях – 0:3.

Центральный матч дня «Монпелье» – «ПСЖ» завершился победой парижан 3:1. Интересно, что звездный форвард Килиан Мбаппе дважды не реализовал пенальти, а на 21-й минуте получил травму и был заменен. Также «ПСЖ» лишился и основного центрального защитника – Серхио Рамоса. Он не смог продолжить игру и покинул поле на 32-й минуте. Тем не менее столичный клуб все-таки обыграл соперника. За «ПСЖ» отличился Руис, Месси и Заир-Эмир.

Сейчас на первом месте после 21-го тура в таблице Лиги 1 идет «ПСЖ», имея в своем активе 51 очко. На втором месте расположился «Марсель», который обыграл «Нант». У него 46 очков. Тройку замкнул «Ланс» с 45 очками – он проиграл «Ницце».

Чемпионат Франции по футболу. 21-й тур

Лига 1. 1 февраля