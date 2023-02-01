Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей
В среду, 1 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
С первых минут на поле в составе «Марселя» появился украинский футболист Руслан Малиновский. Он провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Маттео Гендузи. Интересно, что буквально сразу после замены Руслана был забит гол в ворота «Нанта» – автогол Жоау Виктора.
На 90+3 минуте жирную точку в матче поставил марокканский полузащитник Аззедин Унаи, который только недавно присоединился к «Марселю». Его называют звездой ЧМ-2022, так как он сыграл ключевую роль в успехе сборной Марокко на Мундиале в Катаре.
Чемпионат Франции. 1 февраля
Лига 1. 21-й тур
Нант – Марсель – 0:2
Голы: Жоау Виктор, 57 (автогол), Унаи, 90+3
⏱ 90’ | #FCNOM 0️⃣-2️⃣— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2023
Fin du match ! Une victoire qui fait du bien face à une solide formation nantaise. 💪🔵⚪️ pic.twitter.com/hCWHojyAGo
𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.— FC Nantes (@FCNantes) February 1, 2023
Nos Jaune et Vert s'inclinent ce soir face à Marseille.
Prochain match, dès dimanche contre Ajaccio. pic.twitter.com/vkdjH6VYEa
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