Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ

В среду, 1 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

С первых минут на поле в составе «Марселя» появился украинский футболист Руслан Малиновский. Он провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Маттео Гендузи. Интересно, что буквально сразу после замены Руслана был забит гол в ворота «Нанта» – автогол Жоау Виктора.

На 90+3 минуте жирную точку в матче поставил марокканский полузащитник Аззедин Унаи, который только недавно присоединился к «Марселю». Его называют звездой ЧМ-2022, так как он сыграл ключевую роль в успехе сборной Марокко на Мундиале в Катаре.

Чемпионат Франции. 1 февраля

Лига 1. 21-й тур

Нант – Марсель – 0:2

Голы: Жоау Виктор, 57 (автогол), Унаи, 90+3

⏱ 90’ | #FCNOM 0️⃣-2️⃣



Fin du match ! Une victoire qui fait du bien face à une solide formation nantaise. 💪🔵⚪️ pic.twitter.com/hCWHojyAGo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2023