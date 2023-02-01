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  4. Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 22:03 |
1369
0

Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей

01 февраля 2023, 22:03 |
1369
0
Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

С первых минут на поле в составе «Марселя» появился украинский футболист Руслан Малиновский. Он провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Маттео Гендузи. Интересно, что буквально сразу после замены Руслана был забит гол в ворота «Нанта» – автогол Жоау Виктора.

На 90+3 минуте жирную точку в матче поставил марокканский полузащитник Аззедин Унаи, который только недавно присоединился к «Марселю». Его называют звездой ЧМ-2022, так как он сыграл ключевую роль в успехе сборной Марокко на Мундиале в Катаре.

Чемпионат Франции. 1 февраля

Лига 1. 21-й тур

Нант – Марсель – 0:2

Голы: Жоау Виктор, 57 (автогол), Унаи, 90+3

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Аззедин Унаи Руслан Малиновский чемпионат Франции по футболу Лига 1 Нант Марсель
Источник Sport.ua
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