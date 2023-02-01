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01.02.2023 20:00 - : -
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01 февраля 2023, 00:52 | Обновлено 01 февраля 2023, 01:02
49
0

Нант – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Очередной непростой вызов для новых партнеров Малиновского

01 февраля 2023, 00:52 | Обновлено 01 февраля 2023, 01:02
49
0
Нант – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
twitter.com/OM_Officiel

В среду, 1 февраля, в Нанте на стадионе «Стад де ла Божуар» состоится матч двадцать первого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Нант» и «Марсель». Стартовый свисток арбитра Эрика Ваттеллье из Перпиньяна прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Нант


Чуть ли не каждый футбольный клуб во Франции переживал в своей истории периоды стремительных подъемов и не менее стремительных падений. Представители региона Пеи-де-ла-Луар в данном контексте исключением не являются, так как начинали вторую декаду XXI века среди числа участников Лиги 2, однако в последствии закрепились в «элитном» дивизионе. Вот только ни о каком продолжении триумфов в национальном первенстве, главных трофеев которого у «Нанта» в коллекции уже есть восемь экземпляров, а последний датирован сезоном-2000/01, в эпоху доминирования ПСЖ речи не идет. Победа в прошлом розыгрыше Кубка Франции под руководством Антуана Комбуаре была настоящей сенсацией, благодаря которой команда с итоговой девятой строчки пробилась напрямую в Лигу Европы УЕФА.

И уже совсем скоро «канарейкам» предстоит сражаться против туринского «Ювентуса» за место в раунде 1/8 финала европейского турнира, вот только на данный момент сложно сравнить силы «главных мошенников Серии A» и скромного середняка французской лиги. На счету «Нанта» всего четыре победы в текущем сезоне Лиги 1, что составляет 20% от общего количества проведенных матчей. С такими показателями команде впору оказаться и в зоне вылета, которая в этом году для Франции непривычно охватывает сразу четыре команды из-за грядущего уменьшения количества участников «элитного» дивизиона. Однако «Нант» при этом отнюдь не уступает своим оппонентам, имея сразу 10 ничейных результатов за плечами – больше только у «Реймса» (11). В том числе, команда Комбуаре не проигрывала в восьми предыдущих встречах, а дома, так и вовсе, уступала лишь ПСЖ.

Марсель


Перед началом сезона руководство «Марселя» открыто заявляло о старте качественно нового проекта развития клуба, и потому вдвойне приятно должно быть украинскому болельщику от того факта, что нашего соотечественника Руслана Малиновского пригласили присоединится к увлекательному процессу уже по ходу сезона. Однако далеко не все так гладко проходит у коллектива хорватского специалиста Игора Тудора, и только лишь после чемпионата мира-2022 в Катаре его клуб начал демонстрировать уверенную полосу успешных результатов. Осенью прошлого года на Лазурном побережье царила мрачная погода, так как команда, в которую инвестировали достаточно много средств, не смогла выйти из равной себе по силам группы Лиги чемпионов УЕФА и потеряла позиции в чемпионской гонке против ПСЖ.

Впрочем, стабильностью нынче не обладает ни одна из французских команд, поэтому «провансальцы» всегда будут иметь возможность наверстать упущенное. Вряд ли помогать этому процессу будут ничейные результаты встреч против прямых конкурентов по типу «Монако», как это случилось в прошлом туре на «Велодроме» (1:1), и уж точно не способствует прогрессу период адаптации Малиновского в новом коллективе. Тудор всецело доверяет украинцу с точки зрения перспективы, но во взаимодействии с партнерами у Руслана все еще далеко не в оптимальных кондициях. Так или иначе, но неудачная полоса образца конца осени для «Марселя» осталась позади, и «провансальцы» не проигрывают уже восемь матчей кряду.

Ориентировочные составы


«Нант»: Ляфон – Хаджам, Жиротто, Кастеллетто, Сантонз – Мутуссами, Чиривелла, Сиссоко – Мохамед, Симон, Блас.

«Марсель»: Бланко – Колашинац, Жиго, Балерди – Тавареш, Верету, Ронжье, Ундер – Гендузи, Малиновский – Санчес.

Не сыграют: Мерлен, Паллуа – Байи, Руис, Клосс, Лопес, Харит.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре Руслан Малиновский и его команда одержат минимальную победу. Нашей ставкой будет позиция – «Марсель» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 4.10 по линии Parimatch.

1 февраля, среда

«Нант» – «Марсель»
Нант. «Стад де ла Божуар». 20:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Эрик Ваттеллье (Перпиньян, Франция)
Прогноз Sport.ua – 0:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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