ОФИЦИАЛЬНО. Марокканская звезда ЧМ продолжит карьеру в клубе с Малиновским

Французский футбольный клуб «Марсель» официально объявил о подписании марокканского полузащитника Аззедина Унаи.

Унаи перешел в «Марсель» из «Анже». Сумма трансфера – 10 миллионов евро вместе с бонусами. Соглашение рассчитано до 2027 года. Унаи будет играть под 8-м номером.

Аззедин Унаи стал известен после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, где он вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала. Буквально сразу же после завершения Мундиаля британские СМИ писали, что готовность подписать марокканского хавбека уже в январе изъявляют «Лестер», «Вест Хэм» и «Вулверхэпмтон».

В текущем сезоне Аззедин провел 15 матчей в Лиге 1, однако результативными действиями не отметился. В «Марселе» Аззедин будет выступать вместе с украинцем Русланом Малиновским.

🇲🇦 @AzzedineOunahi 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣 ! 🔥



Le milieu offensif marocain a signé son contrat et est désormais 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 🔵⚪️#AzzedineEstOlympien pic.twitter.com/Pvjk7bmaqe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2023