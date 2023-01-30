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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марокканская звезда ЧМ продолжит карьеру в клубе с Малиновским
Франция
30 января 2023, 02:40 |
128
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марокканская звезда ЧМ продолжит карьеру в клубе с Малиновским

Аззедин Унаи подписал контракт с «Марселем»

30 января 2023, 02:40 |
128
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марокканская звезда ЧМ продолжит карьеру в клубе с Малиновским
ФК Марсель. Аззедин Унаи

Французский футбольный клуб «Марсель» официально объявил о подписании марокканского полузащитника Аззедина Унаи.

Унаи перешел в «Марсель» из «Анже». Сумма трансфера – 10 миллионов евро вместе с бонусами. Соглашение рассчитано до 2027 года. Унаи будет играть под 8-м номером.

Аззедин Унаи стал известен после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, где он вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала. Буквально сразу же после завершения Мундиаля британские СМИ писали, что готовность подписать марокканского хавбека уже в январе изъявляют «Лестер», «Вест Хэм» и «Вулверхэпмтон».

В текущем сезоне Аззедин провел 15 матчей в Лиге 1, однако результативными действиями не отметился. В «Марселе» Аззедин будет выступать вместе с украинцем Русланом Малиновским.

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Аззедин Унаи трансферы трансферы Лиги 1 Руслан Малиновский Анже Марсель сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник ФК Марсель
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