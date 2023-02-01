ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые

В среду, 1 февраля, проходит матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монпелье».

На 10-й минуте игры форвард парижан Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Однако, вратарь «Монпелье» Лекомт вышел за линию ворот раньше момента удара, поэтому Мбаппе дали перебить пенальти.

Но и тут звездный француз не смог реализовать 11-метровый – вначале он попал в штангу, а затем на добивании не попал в пустые ворота – вратарь уже потерял позицию.

На 21-й минуте Килиан получил травму и был заменен на Уго Экитике. К 30-й минуте игры счет в матче 0:0.

Первое пенальти Мбаппе:

Второе пенальти Мбаппе: