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Франция
01 февраля 2023, 22:30 | Обновлено 01 февраля 2023, 22:39
3157
2

ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые

Француз имел отличный шанс вывести «ПСЖ» вперед в игре с «Монпелье»

01 февраля 2023, 22:30 | Обновлено 01 февраля 2023, 22:39
3157
2
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В среду, 1 февраля, проходит матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монпелье».

На 10-й минуте игры форвард парижан Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Однако, вратарь «Монпелье» Лекомт вышел за линию ворот раньше момента удара, поэтому Мбаппе дали перебить пенальти.

Но и тут звездный француз не смог реализовать 11-метровый – вначале он попал в штангу, а затем на добивании не попал в пустые ворота – вратарь уже потерял позицию.

На 21-й минуте Килиан получил травму и был заменен на Уго Экитике. К 30-й минуте игры счет в матче 0:0.

Первое пенальти Мбаппе:

Второе пенальти Мбаппе:

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Килиан Мбаппе видео ПСЖ Монпелье Лига 1 чемпионат Франции по футболу пенальти
Источник Sport.ua
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nivavn
В церкву, без варіантів...
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