ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Француз имел отличный шанс вывести «ПСЖ» вперед в игре с «Монпелье»
В среду, 1 февраля, проходит матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монпелье».
На 10-й минуте игры форвард парижан Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Однако, вратарь «Монпелье» Лекомт вышел за линию ворот раньше момента удара, поэтому Мбаппе дали перебить пенальти.
Но и тут звездный француз не смог реализовать 11-метровый – вначале он попал в штангу, а затем на добивании не попал в пустые ворота – вратарь уже потерял позицию.
На 21-й минуте Килиан получил травму и был заменен на Уго Экитике. К 30-й минуте игры счет в матче 0:0.
Первое пенальти Мбаппе:
Второе пенальти Мбаппе:
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