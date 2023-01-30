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  4. Монпелье – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Франция
30 января 2023, 11:12 |
117
0

Монпелье – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 1 февраля в 22:00 по Киеву

30 января 2023, 11:12 |
117
0
Монпелье – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля на «Стад де ла Моссон» пройдет матч 21-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Монпелье» встретится с ПСЖ. Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Монпелье

Клуб памятен своей победой в Лиге 1 в сезоне 2011/2012. Впрочем, та «вспышка» была разовой, и в последнее время потолком «паладинов» становилось место-то ниже «экватора» итоговой таблицы, но на комфортной дистанции от зоны вылета. Сейчас пока что картина не особенно оптимистичная для команды. И не зря уже в октябре сменили тренера, сделав ставку на своего же бывшего футболиста, Ромена Пито. При нем, правда, тоже маловато успехов. Чего стоит вылет из кубка после поражения малоизвестному «По». В Лиге 1, правда, в конце декабря удалось неожиданно победить «Лорьян», еще и на выезде. Но за ним пошли поражения, в том числе были 1-6 на поле «Ниццы». И только с «Осером» получилось остановить эту серию - на выезде победили за счет дубля Мавидиди.

ПСЖ

Команда сейчас, по большом счету, сейчас проводит то, что легендарный Лобановский называл «тренировкой с повышенной ответственностью». В Париже грезят победой в Лиге чемпионов, но жребий снова издевается над французами: первым противником станет грозная «Бавария». На внутренней арене же какой-то серьезной конкуренции нет. Примечательно, что в 2022-м году подопечные Гальтье вообще не проигрывали в Лиге 1, да и очки теряли только с «Монако» и «Реймсом», играя с ними вничью. Вот после паузы валяния дурака оборачивалось уже для «парижан» «баранками» - с «Лансом», «Ренном». Ну и что, разве что оформят титул парой недель позже, все равно Мбаппе и компания недостижимы. Вот и с «Реймсом» не дотянули до финального свистка, пропустив на 1-1 аж на 96-й минуте.

Статистика личных встреч

«Монпелье» только однажды за 8 последних матчей не проиграл столичному гранду, и то в кубке - но в итоге по пенальти все равно дальше пошел ПСЖ. В августе он разгромил «паладинов» 5-2.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы чемпиона. Но тот зимой какой-то сонный, так что стоит остановиться на нейтральном «тотал меньше 3,5 голов» с коэффициентом - 1,74 по Parimatch.

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Источник Sport.ua
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