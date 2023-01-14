Без Месси, но в статусе чемпиона. Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2026?

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины спустя 36 лет после великой победы на мундиале 1986-го и команды феноменального Диего Марадоны, наконец-то снова добыла титул сильнейшей команды планеты по футболу. На этот раз «бело-голубых» к триумфу привел Лионель Месси, для которого этот чемпионат мира был фактически последним шансом присоединиться к касте футболистов, имеющих в активе «золото» мундиаля.

Есть ли жизнь без Лионеля Месси? С этим вопросом болельщики сборной Аргентины проснулись уже на следующий день после бурного празднования чемпионства. Ответ на него «бело-голубые» должны будут дать спустя четыре года – на чемпионате мира-2026, который состоится на полях США, Мексики и Канады. Лучший футболист ЧМ-2022 еще до финального поединка катарского мундиаля против Франции заявил, что не видит для себя возможности сыграть на турнире сильнейших сборных планеты в 2026 году.

Лионель отдает себе отчет в том, что через четыре года ему будет уже 39, а в этом возрасте оставаться конкурентоспособным на топ-уровне очень непросто даже для гениев. И пускай главный тренер аргентинцев Лионель Скалони заявил, что готов найти местечко в сборной для Месси и на ЧМ-2026, а сам форвард впоследствии дал неоднозначное интервью, в котором обмолвился о желании испытать, каково это – играть в статусе чемпиона мира, реальность подсказывает, что мундиаль в США, Мексике и Канаде, вероятнее всего, пройдет без одного из двух (наряду с Марадоной) величайших аргентинских футболистов в истории.

Без легендарной «десятки», краеугольного камня в игровых концепциях и построениях, тщательно отшлифовываемых на протяжении последних полутора десятков лет, сборной Аргентины придется заново обретать себя, чтобы спустя четыре года вновь претендовать на статус сильнейшей команды планеты. Поскольку у «бело-голубых» нет ни одного игрока с таким же уровнем таланта и характеристиками, как у Месси, даже потенциально на молодежном уровне, подопечным Скалони придется активнее делать ставку на коллективную игру и, возможно, становиться более зависимыми от контратак.

Учитывая тот факт, что вместе с Месси сборную Аргентины к 2026 году, очевидно, покинет еще один звездный атакующий исполнитель – Анхель Ди Мария, который в феврале следующего года отпразднует свой 35-й день рождения, – команде Скалони, вероятнее всего, придется окончательно отойти от схемы игры в три нападающих. Вместо нее «бело-голубые», очевидно, придут к классическим 4-4-2, которые при нынешнем главном тренере команда уже неоднократно и успешно использовала в ряде поединков, в том числе и ключевых.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ло Чельсо не был в заявке на ЧМ, но был вместе со сборной

Формальной заменой для Месси, учитывая вероятную смену схемы игры от 4-3-3 к 4-4-2, в составе сборной Аргентины должен будет стать кто-то из центральных хавбеков. Возможно, речь пойдет о Джованни Ло Чельсо, который пропустил турнир в Катаре из-за травмы бедра. Футболист с такими характеристиками способен принести пользу «бело-голубым», так как высвободит Родриго Де Пауля и Алексиса Макаллистера для более творческой и активной работы на флангах.

Впереди Аргентина может рассчитывать на атакующий дуэт, сформированный из скрытого героя ЧМ-2022 Хулиана Альвареса и неудачника катарского мундиаля Лаутаро Мартинеса. Последний, пусть и не отличился результативными действиями в шести матчах катарского мундиаля, остается одним из наиболее опасных и результативных нападающих современности, а потому «бело-голубым» Мартинес еще обязательно пригодится в будущих баталиях.

Сохранить атакующую тройку в схеме игры 4-3-3 аргентинцам можно будет попытаться за счет выхода техничного и быстроногого вингера мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа, а также с помощью смещения на фланг Хулиана Альвареса, что для последнего не станет в диковинку из-за выполнения подобных функций у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

По сути, к ЧМ-2026 главные проблемы и вопросы у сборной Аргентины возникнут именно в отношении атакующей линии. В обороне подобной головной боли у Лионеля Скалони в следующем отборочном цикле должно быть куда меньше, потому как единственным ключевым игроком, который по причине возраста, вероятно, не сможет сыграть на мундиале в США, Мексике и Канаде, является 34-летний центрбек «Бенфики» и один из любимчиков тренерского штаба «бело-голубых» Николас Отаменди.

Для последнего уже сейчас в сборной Аргентины есть более чем достойная замена – 24-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, который имеет за спиной 15 матчей в бело-голубой футболке, и, по мнению многих, уже давно должен был вытеснить Отаменди из основы, если бы не особенная привязанность к ветерану со стороны Скалони.

С остальными ключевыми фигурами в обороне сборной Аргентины вполне по силам квалифицироваться на ЧМ-2026, а затем и попытаться отстоять там титул сильнейшей команды планеты. Справа в обороне у «бело-голубых» в Катаре играл 24-летний Науэль Молина из «Атлетико», слева – 30-летний Николас Тальяфико из «Лиона», а в центре напарником Отаменди чаще всего выступал 24-летний Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма». С точки зрения возраста каждый из них вполне может претендовать на место в основе сборной Аргентины и через четыре года. Это же касается и 30-летнего голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, который стал одним из героев «бело-голубых» в Катаре, выиграв две серии пенальти в плей-офф (против Нидерландов и Франции).

Нет никаких предпосылок и для расставания Ассоциации футбола Аргентины с Лионелем Скалони, занимающим пост главного тренера «бело-голубых» с 2018 года. За четыре года работы с командой, достаточно молодой специалист (Скалони ныне лишь 44) добился невероятного, выиграв все, что только мог. Кроме того, уже по ходу ЧМ-2022 Лионель продемонстрировал гибкость в своей работе, хотя старт мундиаля выдался для его подопечных, мягко говоря, шокирующим – поражение от Саудовской Аравии (1:2)…

Действующий контракт Скалони с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан до конца 2026 года, то есть подразумевает поездку национальной команды под началом именно этого специалиста на мундиаль в США, Мексику и Канаду. До этого турнира должно произойти что-то совсем непредвиденное, чтобы в Аргентине пошли на смену главного тренера, которому теперь и предстоит заниматься переформатированием команды и поиском ответа на ключевой вопрос – есть ли жизнь после Лионеля Месси?..

P.S. Свой первый матч на пути к ЧМ-2026 сборная Аргентины проведет в марте 2023 года – именно тогда в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) намечен старт квалификационного турнира к новому мундиалю.

Ориентировочный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026: Эмилиано Мартинес; Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико; Энцо Фернандес, Джованни Ло Чельсо, Родриго де Пауль, Алексис Макаллистер; Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес.