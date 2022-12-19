Местечко для Месси найдется. Лионель может сыграть на ЧМ-2026

Форвард Лионель Месси перед ЧМ-2022 заявил, что чемпионат мира станет последним для него, а вскоре будет и завершение карьеры в сборной Аргентины, однако после победы на турнире игрок передумал.

Наставник Лионель Скалони надеется, что для Месси найдется место в составе сборной на ЧМ-2026.

«Конечно, нужно приберечь место для Лионеля в составе на ЧМ-2026, если он к тому времени будет хотеть играть. Если он захочет, то будет в сборной», — уверен Скалони.

Месси к моменту старта ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, будет 39 лет.