Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Местечко для Месси найдется. Лионель может сыграть на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 21:27 |
1305
1

Местечко для Месси найдется. Лионель может сыграть на ЧМ-2026

Лионель Скалони не против

19 декабря 2022, 21:27 |
1305
1
Местечко для Месси найдется. Лионель может сыграть на ЧМ-2026
Sky Sports

Форвард Лионель Месси перед ЧМ-2022 заявил, что чемпионат мира станет последним для него, а вскоре будет и завершение карьеры в сборной Аргентины, однако после победы на турнире игрок передумал.

Наставник Лионель Скалони надеется, что для Месси найдется место в составе сборной на ЧМ-2026.

«Конечно, нужно приберечь место для Лионеля в составе на ЧМ-2026, если он к тому времени будет хотеть играть. Если он захочет, то будет в сборной», — уверен Скалони.

Месси к моменту старта ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, будет 39 лет.

По теме:
Конкурент - яйцо. Пост Месси о победе на ЧМ набрал 47+ миллионов лайков
Четыре француза и два аргентинца. Версия символической сборной ЧМ-2022
Богдан ШЕРШУН: «Месси – лучший игрок в истории мирового футбола»
ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
Футбол | 19 декабря 2022, 11:59 1
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования

Правда, теперь ей грозит как минимум штраф...

ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
Футбол | 19 декабря 2022, 16:47 3
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Уйти триумфально не удалось

Награда нашла своих героев. Англия покинула ЧМ-2022 не с пустыми руками
Футбол | 18.12.2022, 22:45
Награда нашла своих героев. Англия покинула ЧМ-2022 не с пустыми руками
Награда нашла своих героев. Англия покинула ЧМ-2022 не с пустыми руками
С Роналду не поработает. Экс-тренер Шахтера не возглавит сборную Португалии
Футбол | 19.12.2022, 16:08
С Роналду не поработает. Экс-тренер Шахтера не возглавит сборную Португалии
С Роналду не поработает. Экс-тренер Шахтера не возглавит сборную Португалии
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
Футбол | 19.12.2022, 11:40
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло Костюк
Та ясно, на кому ж ліві пенальті ставити будуть як в матчі з Польщею
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выхрист победил 47-летнего американского ветерана. Но без нокаута, по очкам
Выхрист победил 47-летнего американского ветерана. Но без нокаута, по очкам
18.12.2022, 01:55 1
Бокс
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
17.12.2022, 23:59 13
Футбол
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
18.12.2022, 13:49 4
Биатлон
Александр УСИК: «Мне Селезнева в лагерь пригласить?»
Александр УСИК: «Мне Селезнева в лагерь пригласить?»
18.12.2022, 18:10 2
Бокс
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 29
Футбол
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
19.12.2022, 08:15 1
Футбол
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
18.12.2022, 23:40
Футбол
Отец Фьюри: «Кто знает Усика за пределами Украины?»
Отец Фьюри: «Кто знает Усика за пределами Украины?»
18.12.2022, 10:19 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности