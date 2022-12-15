Лионель МЕССИ: «Не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси уверен, что не сможет сыграть на ЧМ-2026, поэтому надеется выиграть нынешний чемпионат мира.

«Рад, что мой путь на чемпионатах мира завершится в финале. Последний матч - финал, это очень приятно, очень эмоционально. Надеюсь, вместе с нами радуются все аргентинцы».

«До следующего турнира слишком много лет, не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026. Так что завершить все это победой будет великолепно», — сказал Месси.

В финале Аргентина сыграет против Франции. В 2014 году аргентинцы в финале уступили сборной Германии.