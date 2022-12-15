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  4. Лионель МЕССИ: «Не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 13:14 |
1132
0

Лионель МЕССИ: «Не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026»

Сейчас у игрока последний шанс выиграть чемпионат мира

15 декабря 2022, 13:14 |
1132
0
Лионель МЕССИ: «Не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026»
Sky Sports

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси уверен, что не сможет сыграть на ЧМ-2026, поэтому надеется выиграть нынешний чемпионат мира.

«Рад, что мой путь на чемпионатах мира завершится в финале. Последний матч - финал, это очень приятно, очень эмоционально. Надеюсь, вместе с нами радуются все аргентинцы».

«До следующего турнира слишком много лет, не думаю, что я смогу сыграть на ЧМ-2026. Так что завершить все это победой будет великолепно», — сказал Месси.

В финале Аргентина сыграет против Франции. В 2014 году аргентинцы в финале уступили сборной Германии.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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