Гибкость после паники. Как Скалони вывел Аргентину в финал ЧМ-2022

Сборная Аргентины шокировала футбольный мир стартом на чемпионате мира-2022 в Катаре. Команда, которая имела 36-матчевую серию без поражений, внезапно уступила сборной Саудовской Аравии (1:2), что стало одной из самых существенных сенсаций не только нынешнего мундиаля, но и за всю историю розыгрышей мировых первенств. Кто бы мог подумать, но главная звезда «бело-голубых» Лионель Месси и главный тренер этой команды Лионель Скалони оказались под колоссальным давлением уже после первого своего матча на турнире в Катаре. Все потому, что болельщики и специалисты хотели получить ответ – что произошло 22 ноября в Лусаиле?..

Сенсационное поражение от саудитов навлекло в сторону Скалони критику, в том числе, и за кадровые решения. Например, многие специалисты недоумевали, почему в центре обороны тренер решил довериться 34-летнему Николасу Отаменди из «Бенфики», а не 24-летнему Лисандро Мартинесу, который летом за 57 миллионов евро перешел из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». Кроме того, непонятной осталась и задумка задействовать классические 4-4-2 в расстановке, где в нападении со старта объявились Лаутаро Мартинес и Лионель Месси, а вот Алехандро Гомес и Анхель Ди Мария действовали глубже на флангах.

Такой тактический выбор Скалони позволил сборной Саудовской Аравии действовать со сравнительно высокой линией обороны, и после трех незасчитанных из-за офсайдов голов, аргентинцы окончательно растеряли импульс уверенности, и порой выглядели откровенно растерянными. К перерыву Аргентина обязана была выигрывать со счетом 4:0, но вела лишь минимально (1:0), да и то благодаря мячу, забитому Лионелем Месси с пенальти. После перерыва саудиты буквально нокаутировали оппонента двумя голами, на что южноамериканцы ответить так и не смогли, несмотря на то, что нанесли по воротам соперника 10 ударов, из которых 2 оказались заблокированными, 4 пришлись в створ, а всего 7 были нанесены из пределов штрафной площади.

Во втором туре Аргентина встречалась с Мексикой и, судя по решениям Скалони, главный тренер «бело-голубых» в какой-то степени поддался панике. Специалист практически на половину изменил стартовый состав команды, выбросив из него трех из четырех защитников, игравших против Саудовской Аравии, а также заменив двух полузащитников.

Результатом таких суматошных перестановок стала победа со счетом 2:0, которую Аргентина добыла не без труда. Стоит выделять откровенно неудачную игру со стороны Лаутаро Мартинеса, проведшего на поле против мексиканцев 69 минут, но сумевшего отличиться всего 22 технико-тактическими действиями, из которых успешными оказались лишь 6, или ничтожные 27%... Замена Лаутаро на Хулиана Альвареса позволила Аргентине лишь ненамного улучшить положение дел в атаке, и если бы не феноменальная способность Лионеля Месси фактически в одиночку решать судьбу эпизода, кто знает, пришлось бы Скалони еще что-либо изобретать на мундиале в Катаре, или же третий матч в группе против сборной Польши превратился бы для него и «бело-голубых» в сущую формальность…

Именно Месси подарил Скалони возможность отойти от нокдауна, в который наставник угодил после стартового поражения от Саудовской Аравии, собраться с мыслями, и изменить ситуацию в лучшую сторону. Кроме того, по итогам матча с Мексикой наставник «бело-голубых» понял, что в Катаре может смело и полноценно рассчитывать на 23-летнего хавбека «Брайтона» Алексиса Макаллистера, продемонстрировавшего прекрасную культура паса (89% передач хавбека были точными), а также отлично проявившего себя в ведении единоборств (7 из 10 дуэлей полузащитник оставил за собой).

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Получив минимальное преимущество в счете против Мексики, Скалони в последние двадцать минут решил еще и тактически изменить рисунок игры своих подопечных. Аргентина изменила схему с 4-4-2 на 5-3-2, в результате чего к Лисандро Мартинесу и Николасу Отаменди в центре обороны добавился еще и Кристиан Ромеро.

На матч против Польши Скалони в стартовом составе выпустил не пресного Лаутаро Мартинеса, а куда более интересного и активного Хулиана Альвареса, сыгравшего слева в атаке, а вот Анхеля Ди Марию было решено выдвинуть вперед на позицию вингера, оставив впереди одинокого Лионеля Месси. Иными словами, против европейцев Аргентина задействовала расстановку 4-3-3, которая после первого забитого мяча была изменена на 4-4-2, а после второго своего гола «бело-голубые» и вовсе отошли к модели 3-4-3 с Месси на фланге и Лаутаро Мартинесом в центре нападения.

На персоне Лаутаро стоит остановиться отдельно. Это форвард исключительного таланта, но на турнире в Катаре он растерял уверенность в своих силах, и абсолютно логично уступил место в основе Хулиану Альваресу. Последний же, наоборот, воспользовался шансом, и вместе с Месси стал ключевой фигурой на острие атаки «бело-голубых». К настоящему моменту Лаутаро Мартинес в Катаре заработал общий показатель ожидаемых голов, равный 1,5xG, но не забил ни одного мяча… На счету Альвареса при 1,83xG в активе оказалось сразу 4 забитых мяча, а потому вопрос о том, кому стоит выходить в стартовом составе сборной Аргентины для Скалони, очевидно, перестал стоять на повестке дня уже после игры с Польшей, победа в которой позволила южноамериканцам выйти в плей-офф, причем с первого места в группе.

Матч с Польшей также окончательно укрепил Скалони в понимании того, что в полузащите ставку стоит делать не на Алехандро Гомеса и Леандро Паредеса, а на уже упомянутого Макаллистера и 21-летнего центрхава «Бенфики» Энцо Фернандеса. Последний в матче с Польшей продемонстрировал феноменальную интенсивность и эффективность действий. За 82 минуты на поле Энцо отличился 110 технико-тактическими действиями, причем 89% из них были успешными! Да и вообще результат с поляками (2:0) аргентинцам принесли те, кого Скалони не видел в стартовом составе в начале турнира – по голу забили Макаллистер и Хулиан Альварес, а последнему ассистировал именно Энцо Фернандес.

Эта энергия вокруг Месси оказалась решающей для дальнейших результатов аргентинцев. В 1/8 финала Скалони на Австралию вышел с расстановкой 4-3-3, причем справа в атаке из-за травмы Анхеля Ди Марии пришлось использовать Хулиана Альвареса, а слева впервые после фиаско против Саудовской Аравии нашлось место для ветерана Алехандро Гомеса. Но уже на 25-й минуте Скалони осознал, что его команде будет куда лучше сыграть с островитянами по модели 4-4-2, в результате чего Альварес был отряжен к Месси в центр нападения, и это гениальное решение наставника принесло потрясающий результат – оба форварда забили по мячу, а Аргентина отпраздновала победу со счетом 2:1, причем во втором тайме вновь-таки всерьез преобразилась, когда с выходом на поле Лисандро Мартинеса сыграла в три центрбека по схеме 3-5-2.

Свою истинную тактическую гибкость Лионель Скалони показал в четвертьфинале против Нидерландов. Он впервые на турнире в Катаре начал с 3-5-2, чтобы повторить схему оппонента в лице опытного Луи ван Гала, и это сработало! Энергичное трио аргентинцев в центре поля в составе Алексиса Макаллистера, Родриго Де Пауля и Энцо Фернандеса дополняли крайние фулбеки Маркос Акунья и Науэль Молина, а впереди уже привычно вышли Хулиан Альварес с Лионелем Месси. И пускай аргентинцы чуть меньше соперника владели мячом (49% против 51%), зато в завершающей фазе атаки они оказались куда более настырными и изобретательными – 15 ударов против 6 (5:2 – в створ).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Лионель Скалони

Очевидно, что фору в два мяча, которую Аргентина упустила на последних секундах четвертьфинала, Нидерланды смогли отыграть исключительно благодаря физическим кондициям и антропометрии ряда своих исполнителей. Но в серии пенальти последний фактор уже не имел ни малейшего значения, и подопечные Скалони оформили победу, а вместе с ней и путевку в полуфинал.

Против Хорватии Скалони предпочел вернуться к 4-4-2, причем в стартовом составе «бело-голубых» опять нашлось место для Леандро Паредеса. Этим решением наставник аргентинцев удивил многих, однако оно оказалось абсолютно логичным, учитывая, что противостоять пришлось опасному трио из стана хорватов (Модрич – Брозович – Ковачич), которое в состоянии контролировать ход практически любого поединка. 28-летний Паредес выиграл почти всю борьбу в центре поля (10 из 12 единоборств), а также был безупречен при выполнении передач (33 точных из 36-ти). Когда же Скалони принял решение заменить Паредеса, выпустив вместо него Лисандро Мартинеса, Аргентина вела в счете 2:0, и вновь перестроилась на более осторожную модель с тремя центрбеками (5-3-2), спокойно и уверенно доведя матч до победы, которая означала одно – выход в финал.

К финалу Скалони и Аргентина подошли только с тремя «священными коровами» в составе. Все матчи на ЧМ-2022 от свистка до свистка в стане «бело-голубых» провели только великолепный вратарь Эмилиано Мартинес, опытный центрбек и один из любимчиков главного тренера Николас Отаменди, а еще вождь коллектива Лионель Месси. От последнего по-прежнему зависит слишком многое, из-за чего ряд обозревателей, пренебрегая описанными выше тактическими ходами Скалони, отмечает, что главному тренеру Аргентины нужно лишь соблюдать одну-единственную схему – десять любых игроков плюс Месси. Конечно, это слишком большая условность, но от Лионеля реально зависит очень многое. Последний тезис подтверждает и игровая форма Месси – на чемпионате мира в Катаре именно лидер аргентинцев имеет максимальный индивидуальный показатель ожидаемых голов (5,78xG), а также чаще остальных бил по воротам соперников (27 ударов) и заработал на себе больше всего фолов (19).

С другой стороны, в финале Аргентине придется сыграть против Франции, в рядах которой есть второй футболист ЧМ-2022 по индивидуальному показателю ожидаемых голов – Килиан Мбаппе (3,72xG), который в реальности забил столько же, как и Месси (по 5 мячей). А еще у Франции есть Антуан Гризманн, являющийся лучшим на мундиале по ожидаемым голевым передачам (2,98xA), вследствие чего Скалони придется решать крайне непростую задачу – закрывать одновременно и Мбаппе, и Гризманна.

Сумеет ли главный тренер сборной Аргентины не запаниковать в финале и выиграть его за счет тактической гибкости, которую столь умело начал демонстрировать начиная с третьего поединка групповой стадии? Это станет известно лишь по итогам воскресной дуэли двух лучших команд катарского чемпионата мира, а противостояние тренерских решений Скалони – Дешам станет, безусловно, истинным украшением решающего поединка.