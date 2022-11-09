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  4. Ло Чельсо пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Чемпионат мира
09 ноября 2022, 15:31 |
251
0

Ло Чельсо пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Полузащитник «Вильярреала» не поможет сборной Аргентины

09 ноября 2022, 15:31 |
251
0
Ло Чельсо пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ло Чельсо

Полузащитник «Вильярреала» и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо пропустит чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

В ближайшее время Ло Чельсо перенесет операцию на бедре, к старту чемпионата мира восстановиться он не успеет. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони уже сообщил Ло Чельсо, что не включит его в заявку.

Скорее всего, Ло Чельсо в заявке Аргентины на чемпионат мира в Катаре заменит24-летний хавбек «Байера» Эсекьель Паласиос.

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Источник Ole
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