Чемпионат мира09 ноября 2022, 15:31 |
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Ло Чельсо пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Полузащитник «Вильярреала» не поможет сборной Аргентины
09 ноября 2022, 15:31 |
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Полузащитник «Вильярреала» и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо пропустит чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщают аргентинские СМИ.
В ближайшее время Ло Чельсо перенесет операцию на бедре, к старту чемпионата мира восстановиться он не успеет. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони уже сообщил Ло Чельсо, что не включит его в заявку.
Скорее всего, Ло Чельсо в заявке Аргентины на чемпионат мира в Катаре заменит24-летний хавбек «Байера» Эсекьель Паласиос.
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