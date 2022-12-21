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  4. Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 02:08 |
184
0

Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот

Лионель выиграл все возможные трофеи с национальной командой Аргентины

21 декабря 2022, 02:08 |
184
0
Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот
Instagram. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони за 4 года во главе команды выиграл все возможные трофеи:

  • 2021 – Копа Америка
  • 2022 – Финалиссима
  • 2022 – Чемпионат мира

Также в 2019 год Скалони с аргентинцами взял бронзу на Копа Америка.

В 2021 году в финале Копа Америка сборная Аргентины выиграла у бразильцев, летом 2022 года аргентинская сборная обыграла Италию в Финалиссиме, а 18 декабря 2022 года Лионель Месси и компания взяли долгожданный чемпионат мира.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Кубок Америки 2019 Кубок Америки 2021 Финалиссима (футбол) Лионель Месси
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Источник Sport.ua
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