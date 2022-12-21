Чемпионат мира21 декабря 2022, 02:08 |
184
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Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот
Лионель выиграл все возможные трофеи с национальной командой Аргентины
21 декабря 2022, 02:08 |
184
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони за 4 года во главе команды выиграл все возможные трофеи:
- 2021 – Копа Америка
- 2022 – Финалиссима
- 2022 – Чемпионат мира
Также в 2019 год Скалони с аргентинцами взял бронзу на Копа Америка.
В 2021 году в финале Копа Америка сборная Аргентины выиграла у бразильцев, летом 2022 года аргентинская сборная обыграла Италию в Финалиссиме, а 18 декабря 2022 года Лионель Месси и компания взяли долгожданный чемпионат мира.
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