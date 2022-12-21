Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони за 4 года во главе команды выиграл все возможные трофеи:

2021 – Копа Америка

2022 – Финалиссима

2022 – Чемпионат мира

Также в 2019 год Скалони с аргентинцами взял бронзу на Копа Америка.

В 2021 году в финале Копа Америка сборная Аргентины выиграла у бразильцев, летом 2022 года аргентинская сборная обыграла Италию в Финалиссиме, а 18 декабря 2022 года Лионель Месси и компания взяли долгожданный чемпионат мира.