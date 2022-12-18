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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 23:55 | Обновлено 19 декабря 2022, 00:21
1730
0

Лионель МЕССИ: «Хочу испытать, как это играть в статусе чемпиона мира»

Легендарный аргентинец не собирается завершать карьеру в сборной

18 декабря 2022, 23:55 | Обновлено 19 декабря 2022, 00:21
1730
0
Лионель МЕССИ: «Хочу испытать, как это играть в статусе чемпиона мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Лучший игрок финала и всего турнира Лионель Месси поделился эмоциями после победы:

«Конечно, я хотел завершить карьеру таким образом, о большем и просить нельзя. Благодарю Бога за все. Почти завершить карьеру таким образом – впечатляет.

Что планирую дальше? Я смог выиграть Кубок Америки, Мундиаль, и это случилось почти в конце моей карьеры.

Я люблю футбол, это дело всей моей жизни. Мне нравится защищать цвета Аргентины, быть в этой команде. Я хочу испытать, каково это играть в статусе чемпиона мира».

Отметим, что ранее Месси заявлял, что скорее всего завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022.

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Источник RMC Sport
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