Лионель МЕССИ: «Хочу испытать, как это играть в статусе чемпиона мира»

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Лучший игрок финала и всего турнира Лионель Месси поделился эмоциями после победы:

«Конечно, я хотел завершить карьеру таким образом, о большем и просить нельзя. Благодарю Бога за все. Почти завершить карьеру таким образом – впечатляет.

Что планирую дальше? Я смог выиграть Кубок Америки, Мундиаль, и это случилось почти в конце моей карьеры.

Я люблю футбол, это дело всей моей жизни. Мне нравится защищать цвета Аргентины, быть в этой команде. Я хочу испытать, каково это играть в статусе чемпиона мира».

Отметим, что ранее Месси заявлял, что скорее всего завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022.