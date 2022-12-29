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29 декабря 2022, 05:45 |
652
0

Украина завоевала бронзу в Гельзенкирхене, владелец Ворсклы арестован

Главные новости за 28 декабря на Sport.ua

29 декабря 2022, 05:45 |
652
0
Украина завоевала бронзу в Гельзенкирхене, владелец Ворсклы арестован
Facebook. Виталий Мандзын и Александра Меркушина

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 декабря.

1. Легкий вес в 2022-м: что было, кто лучший и чего ждать в следующем году. Дивизион с украинцами в топе.

2. 100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика. Алексей Сливченко уверен - «горняки» будут стоять на своем и, вероятно, таки получат желаемое…

3. Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель. Представители Франции заняли первое место в шоу-гонке.

4. Есть медаль! Юные украинцы завоевали бронзу на Рождественской гонке 2022. Александра Меркушина и Виталий Мандзын поднялись на пьедестал шоу-гонки в Гельзенкирхене.

5. Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет. Звездный француз находится на грани ухода из французского клуба.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Единственный легионер Зари покинул команду. Кристиан Фагундес перешел в «Младост».

7. ВИДЕО. Дончич оформил рекордный в истории НБА трипл-дабл. Словенец установил новое историческое достижение.

8. Шахтер получит 500 тысяч евро. Коринтианс продлевает аренду Майкона. Стороны уже согласовали все подробности, остались формальности.

9. Готовят экстрадицию. Владельца Ворсклы Жеваго арестовали во Франции. Ранее Константин Жеваго был заочно арестован.

10. Менеджер Шахтера: «60 миллионов евро недостаточно для трансфера Мудрика». Нужно больше денег.

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Источник Sport.ua
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