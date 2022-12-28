Шахтер получит 500 тысяч евро. Коринтианс продлевает аренду Майкона

25-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон в следующем году продолжит выступать за «Коринтианс», в рядах которого провел почти весь 2022 год на условиях аренды.

Аренда Майкона завершается 31 декабря, но украинский и бразильский клубы уже согласовали ее продление еще на один год. За это «Шахтер» получит 500 тысяч евро, а в договоре будет прописана первоочередная возможность для «Коринтианса» на выкуп контракта Майкона.

Что правда, конкретная сумма выкупа в соглашении не установлена. Договоренность означает, что если «Шахтер» на протяжении срока аренды Майкона в «Коринтиансе» примет предложение по игроку от другого клуба, то именно «тимау» будут иметь первоочередное право на выкуп хавбека, если смогут повторить запрошенную сумму.

Изначально «Шахтер» не хотел вести речь о продлении аренды Майкона, но из-за нежелания хавбека возвращаться в Украину, а также финансовых проблем с выплатой зарплаты, «горняки» вынуждены были согласиться на такой вариант.

Отметим, что контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.