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  4. Менеджер Шахтера: «60 миллионов евро недостаточно для трансфера Мудрика»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 19:53 |
968
10

Менеджер Шахтера: «60 миллионов евро недостаточно для трансфера Мудрика»

Нужно больше денег

28 декабря 2022, 19:53 |
968
10
Менеджер Шахтера: «60 миллионов евро недостаточно для трансфера Мудрика»
ФК Шахтер

Карло Николини, помощник директора «Шахтера» по футболу, заявил о том, что клуб даже не собирается рассматривать предложения в 40 миллионов евро за Михаила Мудрика.

Менеджер, по сути, подтвердил информацию о том, что клуб отказал «Арсеналу», который предложил 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов.

«60 миллионов евро недостаточно, чтобы подписать Мудрика. Наше руководство говорит, что сумма должна быть ближе к трансферной цене Грилиша, чем Антони, чтобы оформить переход Мудрика».

«А цену просто в 40 миллионов евро мы рассматривать не будем», — заявил Николини.

Отметим, что «Манчестер Сити» подписал Джека Грилиша ориентировочно за 113 миллионов евро, тогда как «Манчестер Юнайтед» выложил за Антони около 95 миллионов евро.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Карло Николини Арсенал Лондон
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 10
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Gargantua
тем временем Арсенал ищет форварда и ведет активные переговоры по Милинковичу-Савичу.
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+3
Мурчик
Опять они со своими "недостаточно, мы хотим больше". А за что больше то? За Мурчика который забил Лейпцигу, который сливал игру, и два раза аутсайдеру Селтику? 
В АПЛ ему не дадут разогнаться, даже если он купит в ларьке супер-батарейки за 5 фунтов стерлингов 
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+2
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dd22ff33
Что и требовалось доказать... Мудрик сейчас слишком важен для команды, чтобы продавать его за реальную цену, приходиться продавать по сказочной
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0
Alex196
Почему постоянно упоминается Грилиш? Стерлинг 45 Джезус 40 .они на голову выше Мудрика 
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0
avk2307
Так они оба киприоты 
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-1
AK.228
61
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-2
u6464u
жадность фраэра сгубила, опыт киприотов не учит ни чему видно.
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-4
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