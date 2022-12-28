Менеджер Шахтера: «60 миллионов евро недостаточно для трансфера Мудрика»

Карло Николини, помощник директора «Шахтера» по футболу, заявил о том, что клуб даже не собирается рассматривать предложения в 40 миллионов евро за Михаила Мудрика.

Менеджер, по сути, подтвердил информацию о том, что клуб отказал «Арсеналу», который предложил 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов.

«60 миллионов евро недостаточно, чтобы подписать Мудрика. Наше руководство говорит, что сумма должна быть ближе к трансферной цене Грилиша, чем Антони, чтобы оформить переход Мудрика».

«А цену просто в 40 миллионов евро мы рассматривать не будем», — заявил Николини.

Отметим, что «Манчестер Сити» подписал Джека Грилиша ориентировочно за 113 миллионов евро, тогда как «Манчестер Юнайтед» выложил за Антони около 95 миллионов евро.