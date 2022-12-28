Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет

Звездный форвард французского футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе находится на грани ухода из команды.

Сообщается, что 24-летний француз назвал руководству парижан три условия, при которых он готов остаться в клубе:

продать Неймара, так как Мбаппе считает его главным конкурентом в борьбе за лидерство в команде

назначить главным тренером Зинедина Зидана

купить Гарри Кейна

Как уже было сказано выше, Мбаппе очень хочет быть единоличным лидером в команде. Именно на этих условиях он продлевал контракт с «ПСЖ» в мае 2022 года на три сезона, хотя у него был вариант уйти в мадридский «Реал» в качестве свободного агента.