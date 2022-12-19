Новый триумф. У ЧМ-2022 появился еще один рекорд

Чемпионат мира 2022 года, завершившийся в Катаре, обновил исторический показатель по количеству матчей в плей-офф, которые завершались сериями пенальти. Их было 5.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

В 1/8 финала серии 11-метровых после основного и дополнительного времени были в матчах между сборными Хорватии и Японии, а также в игре Марокко с Испанией. В четвертьфинале пенальти били в поединке Аргентины и Нидерландов, а также в игре Хорватия – Бразилия. Серией пенальти, как известно, закончилась и финальная игра, в которой аргентинцы обыграли французов – 3:3, пенальти 4:2.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2022 установил рекорд по количеству голов.