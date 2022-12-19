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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 07:54 | Обновлено 19 декабря 2022, 07:56
1706
0

Новый триумф. У ЧМ-2022 появился еще один рекорд

Мундиаль в Катаре переписал еще одну главу в истории

19 декабря 2022, 07:54 | Обновлено 19 декабря 2022, 07:56
1706
0
Новый триумф. У ЧМ-2022 появился еще один рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира 2022 года, завершившийся в Катаре, обновил исторический показатель по количеству матчей в плей-офф, которые завершались сериями пенальти. Их было 5.

В 1/8 финала серии 11-метровых после основного и дополнительного времени были в матчах между сборными Хорватии и Японии, а также в игре Марокко с Испанией. В четвертьфинале пенальти били в поединке Аргентины и Нидерландов, а также в игре Хорватия – Бразилия. Серией пенальти, как известно, закончилась и финальная игра, в которой аргентинцы обыграли французов – 3:3, пенальти 4:2.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2022 установил рекорд по количеству голов.

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Источник Opta
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