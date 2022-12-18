Украина. Премьер лига18 декабря 2022, 22:08 |
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Нет никого лучше. Аргентина установила рекорд по сериям пенальти на ЧМ
Сборная выиграла шесть серий пенальти
18 декабря 2022, 22:08 |
3338
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Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022, выиграв свою шестую серию пенальти в истории на чемпионатах мира.
Это рекорд среди всех национальных сборных.
Лишь третий раз в истории чемпионатов мира Кубок мира был разыгран по итогам серии пенальти: до ЧМ-2022 это случалось только на ЧМ-1994 (победа Бразилии) и ЧМ-2006 (победа Италии).
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Комментарии 1
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И что тут хорошего??? нервотрёпка для всех. Уже имеем чемпиона Европы по пенальти. А теперь же - чемпион мира. Это печально! Может сразу выходить и пробивать по 25 пенальти. Вряд ли будет ничья. И сразу Кубок в зубы.)
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