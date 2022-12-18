Нет никого лучше. Аргентина установила рекорд по сериям пенальти на ЧМ

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022, выиграв свою шестую серию пенальти в истории на чемпионатах мира.

Это рекорд среди всех национальных сборных.

Лишь третий раз в истории чемпионатов мира Кубок мира был разыгран по итогам серии пенальти: до ЧМ-2022 это случалось только на ЧМ-1994 (победа Бразилии) и ЧМ-2006 (победа Италии).