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  4. Нет никого лучше. Аргентина установила рекорд по сериям пенальти на ЧМ
Украина. Премьер лига
18 декабря 2022, 22:08 |
3338
1

Нет никого лучше. Аргентина установила рекорд по сериям пенальти на ЧМ

Сборная выиграла шесть серий пенальти

18 декабря 2022, 22:08 |
3338
1
Нет никого лучше. Аргентина установила рекорд по сериям пенальти на ЧМ
twitter.com/fifaworldcup

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022, выиграв свою шестую серию пенальти в истории на чемпионатах мира.

Это рекорд среди всех национальных сборных.

Лишь третий раз в истории чемпионатов мира Кубок мира был разыгран по итогам серии пенальти: до ЧМ-2022 это случалось только на ЧМ-1994 (победа Бразилии) и ЧМ-2006 (победа Италии).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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donnerwetter
И что тут хорошего???   нервотрёпка для всех. Уже имеем чемпиона Европы по пенальти. А теперь  же   - чемпион мира. Это печально!  Может сразу выходить и пробивать по 25 пенальти. Вряд ли будет ничья. И сразу Кубок в зубы.)
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