Невероятный ЧМ. Турнир установил рекорд по количеству голов

Чемпионат мира завершился невероятным финалом, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти 4:2, тогда как основное время закончилось с результатом 3:3.

Третий гол Килиана Мбаппе в финале стал 172-м на ЧМ-2022, что позволило турниру стать рекордным в плане количества голов.

Чемпионат мира в Катаре обошел рекордные до этого ЧМ-1998 и ЧМ-2014, на которых забили по 171 мячу.

Лучшим бомбардиром турнира с 8 голами стал Килиан Мбаппе, а лучшим игроком признали Лионеля Месси, у которого семь точных ударов.