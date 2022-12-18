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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 21:22 |
1540
1

Невероятный ЧМ. Турнир установил рекорд по количеству голов

Финал позволил выйти на первое место

18 декабря 2022, 21:22 |
1540
1
Невероятный ЧМ. Турнир установил рекорд по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира завершился невероятным финалом, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти 4:2, тогда как основное время закончилось с результатом 3:3.

Третий гол Килиана Мбаппе в финале стал 172-м на ЧМ-2022, что позволило турниру стать рекордным в плане количества голов.

Чемпионат мира в Катаре обошел рекордные до этого ЧМ-1998 и ЧМ-2014, на которых забили по 171 мячу.

Лучшим бомбардиром турнира с 8 голами стал Килиан Мбаппе, а лучшим игроком признали Лионеля Месси, у которого семь точных ударов.

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ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция Килиан Мбаппе Лионель Месси
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Источник BBC
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Владислав Антонов
Останній ЧС в класичному форматі, далі з 48 командами буде маразм.
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