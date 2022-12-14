Бенефис Месси, Аргентина – в финале, Ломаченко уважает московских попов
Главные новости за 13 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 декабря.
1A. Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Два мяча на счет команды к выстрелу Лионеля Месси записал Хулиан Альварес
1B. Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор полуфинала чемпионата мира 2022
2. ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Против Луки были введены санкции СНБО
3. Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Санкции продлятся 10 лет
4. Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Лионель Месси – лидер
5. Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Всему виной ничья в первом четвертьфинальном матче Кубка лиги
6. Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика
Если это не удастся, «Трабзонспор» вернется к кандидатуре украинца летом
7. Запорожский Мотор одержал первую победу в Европейской лиге EHF
Украинский клуб после четырех поражений сумел набрать 3 очка в группе
8. Калинина разобралась с 17-летней француженкой, не отдав ни одного гейма
Возможно, Ангелина хотела успеть на второй тайм матча Аргентина – Хорватия
9. Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Украинец должен сразиться с британцем Даниэлем Дюбуа
10A. Расследования, Суперлига и 19 трофеев: Аньелли покидает Ювентус
Рассказываем о проблемах и переменах в туринском клубе
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