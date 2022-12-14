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Другие новости
14 декабря 2022, 08:00 | Обновлено 14 декабря 2022, 08:17
1465
0

Бенефис Месси, Аргентина – в финале, Ломаченко уважает московских попов

Главные новости за 13 декабря на Sport.ua

14 декабря 2022, 08:00 | Обновлено 14 декабря 2022, 08:17
1465
0
Бенефис Месси, Аргентина – в финале, Ломаченко уважает московских попов
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 декабря.

1A. Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Два мяча на счет команды к выстрелу Лионеля Месси записал Хулиан Альварес

1B. Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор полуфинала чемпионата мира 2022

2. ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Против Луки были введены санкции СНБО

3. Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Санкции продлятся 10 лет

4. Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Лионель Месси – лидер

5. Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Всему виной ничья в первом четвертьфинальном матче Кубка лиги

6. Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика
Если это не удастся, «Трабзонспор» вернется к кандидатуре украинца летом

7. Запорожский Мотор одержал первую победу в Европейской лиге EHF
Украинский клуб после четырех поражений сумел набрать 3 очка в группе

8. Калинина разобралась с 17-летней француженкой, не отдав ни одного гейма
Возможно, Ангелина хотела успеть на второй тайм матча Аргентина – Хорватия

9. Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Украинец должен сразиться с британцем Даниэлем Дюбуа

10A. Расследования, Суперлига и 19 трофеев: Аньелли покидает Ювентус
Рассказываем о проблемах и переменах в туринском клубе

10B. Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
О феномене сборной Марокко на чемпионате мира

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Источник Sport.ua
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