Бенефис Месси, Аргентина – в финале, Ломаченко уважает московских попов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 декабря.

1A. Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022

Два мяча на счет команды к выстрелу Лионеля Месси записал Хулиан Альварес

1B. Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинала чемпионата мира 2022

2. ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП

Против Луки были введены санкции СНБО

3. Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны

Санкции продлятся 10 лет

4. Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023

Лионель Месси – лидер

5. Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна

Всему виной ничья в первом четвертьфинальном матче Кубка лиги

6. Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика

Если это не удастся, «Трабзонспор» вернется к кандидатуре украинца летом

7. Запорожский Мотор одержал первую победу в Европейской лиге EHF

Украинский клуб после четырех поражений сумел набрать 3 очка в группе

8. Калинина разобралась с 17-летней француженкой, не отдав ни одного гейма

Возможно, Ангелина хотела успеть на второй тайм матча Аргентина – Хорватия

9. Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента

Украинец должен сразиться с британцем Даниэлем Дюбуа

10A. Расследования, Суперлига и 19 трофеев: Аньелли покидает Ювентус

Рассказываем о проблемах и переменах в туринском клубе

10B. Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре

О феномене сборной Марокко на чемпионате мира