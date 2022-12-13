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Италия
13 декабря 2022, 17:27 | Обновлено 13 декабря 2022, 17:34
398
0

Расследования, Суперлига и 19 трофеев: Аньелли покидает Ювентус

Рассказываем о проблемах и переменах в туринском клубе

13 декабря 2022, 17:27 | Обновлено 13 декабря 2022, 17:34
398
0
Расследования, Суперлига и 19 трофеев: Аньелли покидает Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время чемпионата мира по футболу «Ювентус» выпустил громкое заявление, которое отвлекло болельщиков от ЧМ-2022 на некоторое время. Туринский клуб объявил о полной смене руководства. Первым в отставку ушел президент Андреа Аньелли.

За ним последовали вице-президент Павел Недвед и все остальные. Генеральный директор Маурицио Арривабене останется на своем посту до 18 января 2023 года. Тогда состоится собрание совета директоров «бьянконери», на котором будет избран новый президент.

Аньелли руководил «Ювентусом» с 2010 года. Его уход из клуба стал большой новостью, но ее нельзя назвать неожиданной. В последние годы функционер постепенно приближался к отставке. И дело не только в том, что спортивные результаты «бьянконери» все больше ухудшаются.

СМИ считают, что одной из главных причин ухода Аньелли стали участившиеся расследования в отношении туринского клуба. В последние годы правоохранители много интересуются финансовой деятельностью «Ювентуса» и действиями теперь уже бывшего руководства. В прошлом году было начато крупное расследование бухгалтерской работы и финансовой отчетности «Ювентуса».

В октябре 2021 года Covisoc — орган по надзору за итальянской футбольной индустрией — выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, завышенные оценки игроков используются для достижения прироста капитала в балансовых отчетах различных клубов. В национальную федерацию футбола (FIGC) был передан список из 62 трансферов, 42 из которых касались «Ювентуса».

В апреле «бьянконери» и 10 других клубов были оправданы дисциплинарной комиссией FIGC, которая сослалась на сложность в объективной оценке трансферной стоимости футболистов.

В то же время прокуратура Турина начала параллельное расследование, сосредоточив внимание на финансовых отчетах «Ювентуса» за 2019, 2020 и 2021 годы. Правоохранители даже получили разрешение на прослушивание телефонных разговоров для перехвата сообщений между лицами, принимающими решения в клубе.

В ноябре прошлого года финансовая полиция получила ордер на обыск тренировочных баз «Ювентуса», а также офисов в Турине и Милане с изъятием соответствующих документов. Под пристальным вниманием стражей порядка оказались 16 человек, в том числе Аньелли и Недвед, а также нынешний спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. В туринском клубе он работал на аналогичной должности.

Прокуратура завершила расследование в прошлом месяце, то есть через год после начала. Бывшему руководству «Ювентуса» были предъявлены обвинения в составлении ложной финансовой отчетности и манипулировании рынком.

В марте 2020 года клуб опубликовал заявление, в котором сообщалось, что из-за сложной ситуации с коронавирусом, игроки согласились на 4-месячное сокращение зарплаты. Это позволило туринцам сэкономить 90 млн евро. Однако было установлено, что на самом деле футболисты отказались от зарплаты только за 1 месяц. За 3 следующих месяца им платили неофициально.

В «Ювентусе» отрицают обвинения в незаконной деятельности, но к делу уже подключилась дисциплинарная комиссия FIGC. Если вина туринцев будет доказана, их могут оштрафовать на крупную сумму, а с команды могут снять очки в Серии А. Чтобы не допустить этого, «бьянконери» заявили, что будет опубликована новая финансовая отчетность за прошлый сезон, основанная на новых юридических и бухгалтерских заключениях независимых экспертов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

Вместо Аньелли исполнять обязанности президента «Ювентуса» будет Джанлука Ферреро. Генеральным менеджером команды назначен Маурицио Сканавино. Основные обязательства по управлении клубом на себя возьмет Джон Элканн – исполнительный директор компании Exor, которая владеет клубом от семьи Аньелли.

Именно Элканн, по данным СМИ, оставил в Турине Федерико Черубини и Массимилиано Аллегри. Спортивный директор «бьянконери» и главный тренер команды хотели уйти вместе с руководством, но их заявления не были приняты.

Справедливости ради Аньелли не нужно отождествлять только с плохими временами для «Ювентуса». При нем «бьянконери» 9 раз подряд стали чемпионами Италии и в целом выиграли 19 трофеев. Кроме того, они дважды доходили до финала Лиги чемпионов.

Аньелли также успел поработать над привлечением большего внимания общественности к туринскому клубу. При нем состоялся переезд команды на новый стадион, а о «бьянконери» были сняты документальные фильмы. По одобрению функционера «Ювентус» подписал Криштиану Роналду, что увеличило популярность клуба в соцсетях.

При этом Аньелли не смог вывести «Ювентус» из кризиса, который начался у туринцев с наступлением пандемии коронавируса. За 3 года клуб потерял суммарно 550 млн евро – это рекордные для итальянского футбола убытки.

Функционер видел в Европейской Суперлиге возможность быстрого решения финансовых проблем, но в конечном итоге еще сильнее настроил болельщиков против себя. Теперь Аньелли считается еще и соавтором одного из самых скандальных проектов в истории футбола.

Пока сложно предсказать, что будет с «Ювентусом» во второй половине сезона. До 18 января клуб будет без президента и утвержденного руководства, что фактически означает режим неопределенности.

Кроме того, высока вероятность, что трансферный бюджет «бьянконери» снизится на фоне серьезных проблем с финансовой деятельностью. О будущем туринского клуба пока только одни вопросы. Возможно, с приходом нового руководства в следующем году появятся и ответы.

Текст: meta.ua/sport

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Источник Sport.ua
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