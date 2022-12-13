Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 16:49 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:53
1975
4

Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре

Блогер Sport.ua Вадим Андреев – о феномене сборной Марокко на чемпионате мира

13 декабря 2022, 16:49 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:53
1975
4
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine

Непрекращающиеся гудки автомобилей, взрывы пиротехники, разбитые транспорт и витрины - это не разгар всеобщей забастовки, являющихся в последние годы привычным явлением во Франции. Это реакция мультинациональной страны на выход национальной сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Впервые сборная из Африки добралась так далеко на пути к завоеванию статуса сильнейшей команды планеты. Пикантности же этой ситуации добавило то, что праздновать историческое достижение взялся весь Магриб, включая и многочисленную арабскую диаспору во Франции.

В Париже полиции пришлось применить слезоточивый газ против бушующей толпы, сеющей хаос на своем пути. Жители Ниццы не спали всю ночь под аккомпанемент звуковых празднований болельщиков марокканцев. А Марсель и вовсе встретил минимальную победу Марокко над Португалией (1:0) массовыми беспорядками.

***

Ни один большой турнир не обходится без сенсаций. На Евро-2016 футбольную сказку написала Исландия, в 2018 году весь мир удивляла Хорватия, Евро-2020 стал пиком для Дании, а на текущем Мундиале уже точно никто не переплюнет Марокко.


Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Ренраги

По законам логики, сборной Марокко не светил даже выход из группы в плей-офф. В преддверии старта турнира в Катаре в сборной произошла смена тренера – вместо Вахида Халилходжича, скандалившего с марокканской ассоциацией и лидером сборной Хакимом Зиешем, тренерский пост занял Валид Реграги. Под его руководством «атласские львы» успели провести всего несколько товарищеских матчей.

Марокканцы попали в откровенно сложную группу, из которой вряд ли кто-либо предвещал им выход с первого места в 1/8 финала. Но реальность оказалась таковой, что Бельгия погрязла в конфликтах и провалилась в Катаре, а Канада получила отличную прессу по стилю игры, но уровня мастерства исполнителей не хватило на три матча.

И вот марокканская команда – среди четырех лучших сборных мира. Как ей все же это удалось?

Команда Валида Реграги сыграла на ЧМ-2022 уже пять матчей. И за 480 минут пропустила всего однажды – и то в результате автогола. Это самая надежная оборона турнира прямо сейчас. Один мяч также пропустила и сборная Туниса, но ей не удалось преодолеть даже групповой барьер.

На протяжении всего турнира сборная Марокко использует систему игры с формацией 4-1-4-1, которая трансформируется в 4-3-3 в атаке и 4-5-1 в обороне.

Команда постоянно компактна сзади и предотвращает большинство проникающих передач благодаря двум линиям защиты и Софьяну Амрабату, который обычно располагается между ними и совершает ключевые перехваты. 26-летний Амрабат – открытие чемпионата и точно попадет в символическую сборную, а после наверняка сменит «Фиорентину» на более именитый европейский гранд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Софьян Амрабат

Марокканцы играют низким блоком и делают ставку на сдерживание атак соперников. Иначе и быть не может, когда противостоишь командам вроде Испании и Португалии, которые вынуждают львиную часть игрового времени работать без мяча. Это не лишило обе сборные голевых моментов, но ограничило их атакующие опции, сузив их до ударов издалека и фланговых навесов.

***

Но Марокко – это не о «припаркованном автобусе», а об умном сдерживании. Полуфиналисты ЧМ-2022 сделали все возможное, чтобы максимально избегать ситуаций один в один, в которых побеждает более высокий уровень индивидуального мастерства европейских команд. Также подопечные Реграги совершили самое большое количество перехватов в первой трети поля и избежали фолов в опасных зонах поблизости собственных ворот.

Но даже реализация тренерских задумок в обороне не гарантировали марокканцам прохода в полуфинал, однако надежная игра Яссина Буну на последнем рубеже сделала это возможным. Ни Испания, ни Португалия так и не нашли отмычку для марокканского сундучка и уже вылетели из битвы за трофей.

В то же время, против португальцев сборная Марокко имела лишь 28,04% владения мячом. Но у этой команды есть игроки с соответствующими характеристиками, которые позволяют африканцам успешно контратаковать.

Единственный гол в матче Марокко с Португалией был забит с правого фланга благодаря диагонали Яхья Алла и выдающемуся прыжку и удару головой Эн-Несири. Безусловно, этому голу способствовала ошибка на выходе голкипера Диогу Кошты, но в этом взятии ворот кроется вся суть марокканских надежд в контригре – скорость в переходных фазах, креативное мышление и техника фланговых игроков атаки (Хакима Зиеша и Софьяна Буфаля) и поиск голевых шансов центрфорвардом Эн-Несири.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири забивает победный мяч в ворота сборной Португалии

В поединках с испанцами и португальцами марокканцы также строили свои планы на половине поля соперников вокруг диагоналей с фланга на фланг для создания численного превосходства для игроков атаки. Смещения на скоростном дриблинге с фланга в центр – фирменные фишки Зиеша и Буфаля, которые могут и сделать навес в центр, и выполнить обводящий удар по воротам.

***

Но все же не следует идеализировать выступления сборной Марокко на ЧМ-2022. «Атласские львы» на 200% реализовали свои тактические задумки в предыдущих играх, но выйти в полуфинал им также помогла плохая реализация голевых моментов со стороны соперников.

Та же Франция демонстрирует куда более эффективную игру в атаке, используя вариативность в завершающих стадиях. У Килиана Мбаппе уже насобиралось 5 забитых мячей на турнире, но если закрыть французского вингера, то у «трехцветных» также есть и Оливье Жиру, голевое чутье которого принесло действующим чемпионам мира еще 4 результативных удара.

Сборная Марокко добилась гораздо большего, чем от нее ожидали на этом турнире. И у подопечных Реграги еще будет, как минимум, 90 минут поединка с Францией, чтобы продолжить свое феерическое выступление на чемпионате, ведь подобного в обозримом будущем может больше не случиться.

Обе сборные находятся на пороге исторических достижений. Франция может выйти в финал и будет в шаге от защиты титула сильнейшей команды планеты. Сборная Марокко уже прыгнула выше головы, и этим парням нечего терять, а африканская сборная еще никогда не была представлена в финалах чемпионатов мира.

Так что в среду в прямом и переносном смысле ожидается огненный матч. Кто бы ни вышел победителем из этого полуфинала, Франция точно будет «гореть», и это тот случай, когда представление вне футбольного поля вполне может затмить спортивное шоу в исполнении двух полуфиналистов.

«Это будет гражданская война», – во Франции ожидают худшего, но надеются на лучшее. Ведь футбол для того и создан, чтобы оставлять эмоции в игре и не вносить деструктив в повседневную жизнь.

По теме:
Льорис о Кейне: «Все великие не забивали пенальти — Месси, Роналду»
Гари НЕВИЛЛ: «Аргентина ведет себя диковато и позорно»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»
сборная Марокко по футболу статьи эксклюзив ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Бокс | 13 декабря 2022, 11:45 32
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП

Против Луки были введены санкции СНБО

ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
Хоккей | 12 декабря 2022, 19:37 5
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу

Забросили 5 шайб, но снова много нарушали правила

Он один из самых талантливых хавбеков в мире. Чем поражает игра Беллингема?
Футбол | 13.12.2022, 11:35
Он один из самых талантливых хавбеков в мире. Чем поражает игра Беллингема?
Он один из самых талантливых хавбеков в мире. Чем поражает игра Беллингема?
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Другие виды | 13.12.2022, 14:40
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика
Футбол | 13.12.2022, 10:55
Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика
Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Vismutenko
Ну когда  то же  Африка должна была чего то добиться?  Столько отличных футболистов играет в Европе.  Может в этот раз.
Ответить
+2
Микола Шафран
молодці.. грають чудово.. аби наш телепень награвав один состав то і ми там булиб а так кожен матч єкспериментальний  состав  це я про петракова.
Ответить
0
Віталій Ткачук
Все, баста. Марокко й так вже далеко заповзло. В фіналі має бути Франція і Хорватія. Хіба що знову аргентинцям арбітри допоможуть ( люби Боже правду, в матчі з Нідерландами, аргентинцям мали показати дві червоні ), але ж ні, треба щоб араби були на пізніх стадіях, і ще одна південноамериканська збірна).
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
12.12.2022, 10:40 24
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 01:10
Биатлон
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
12.12.2022, 18:11
Война
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 04:21 2
Футбол
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
13.12.2022, 09:48
Бокс
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
12.12.2022, 14:15
Бокс
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
13.12.2022, 14:10 2
Футбол
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
11.12.2022, 20:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности