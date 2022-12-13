Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре

Непрекращающиеся гудки автомобилей, взрывы пиротехники, разбитые транспорт и витрины - это не разгар всеобщей забастовки, являющихся в последние годы привычным явлением во Франции. Это реакция мультинациональной страны на выход национальной сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Впервые сборная из Африки добралась так далеко на пути к завоеванию статуса сильнейшей команды планеты. Пикантности же этой ситуации добавило то, что праздновать историческое достижение взялся весь Магриб, включая и многочисленную арабскую диаспору во Франции.

В Париже полиции пришлось применить слезоточивый газ против бушующей толпы, сеющей хаос на своем пути. Жители Ниццы не спали всю ночь под аккомпанемент звуковых празднований болельщиков марокканцев. А Марсель и вовсе встретил минимальную победу Марокко над Португалией (1:0) массовыми беспорядками.

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Ни один большой турнир не обходится без сенсаций. На Евро-2016 футбольную сказку написала Исландия, в 2018 году весь мир удивляла Хорватия, Евро-2020 стал пиком для Дании, а на текущем Мундиале уже точно никто не переплюнет Марокко.



Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Ренраги

По законам логики, сборной Марокко не светил даже выход из группы в плей-офф. В преддверии старта турнира в Катаре в сборной произошла смена тренера – вместо Вахида Халилходжича, скандалившего с марокканской ассоциацией и лидером сборной Хакимом Зиешем, тренерский пост занял Валид Реграги. Под его руководством «атласские львы» успели провести всего несколько товарищеских матчей.

Марокканцы попали в откровенно сложную группу, из которой вряд ли кто-либо предвещал им выход с первого места в 1/8 финала. Но реальность оказалась таковой, что Бельгия погрязла в конфликтах и провалилась в Катаре, а Канада получила отличную прессу по стилю игры, но уровня мастерства исполнителей не хватило на три матча.

И вот марокканская команда – среди четырех лучших сборных мира. Как ей все же это удалось?

Команда Валида Реграги сыграла на ЧМ-2022 уже пять матчей. И за 480 минут пропустила всего однажды – и то в результате автогола. Это самая надежная оборона турнира прямо сейчас. Один мяч также пропустила и сборная Туниса, но ей не удалось преодолеть даже групповой барьер.

На протяжении всего турнира сборная Марокко использует систему игры с формацией 4-1-4-1, которая трансформируется в 4-3-3 в атаке и 4-5-1 в обороне.

Команда постоянно компактна сзади и предотвращает большинство проникающих передач благодаря двум линиям защиты и Софьяну Амрабату, который обычно располагается между ними и совершает ключевые перехваты. 26-летний Амрабат – открытие чемпионата и точно попадет в символическую сборную, а после наверняка сменит «Фиорентину» на более именитый европейский гранд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Софьян Амрабат

Марокканцы играют низким блоком и делают ставку на сдерживание атак соперников. Иначе и быть не может, когда противостоишь командам вроде Испании и Португалии, которые вынуждают львиную часть игрового времени работать без мяча. Это не лишило обе сборные голевых моментов, но ограничило их атакующие опции, сузив их до ударов издалека и фланговых навесов.

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Но Марокко – это не о «припаркованном автобусе», а об умном сдерживании. Полуфиналисты ЧМ-2022 сделали все возможное, чтобы максимально избегать ситуаций один в один, в которых побеждает более высокий уровень индивидуального мастерства европейских команд. Также подопечные Реграги совершили самое большое количество перехватов в первой трети поля и избежали фолов в опасных зонах поблизости собственных ворот.

Но даже реализация тренерских задумок в обороне не гарантировали марокканцам прохода в полуфинал, однако надежная игра Яссина Буну на последнем рубеже сделала это возможным. Ни Испания, ни Португалия так и не нашли отмычку для марокканского сундучка и уже вылетели из битвы за трофей.

В то же время, против португальцев сборная Марокко имела лишь 28,04% владения мячом. Но у этой команды есть игроки с соответствующими характеристиками, которые позволяют африканцам успешно контратаковать.

Единственный гол в матче Марокко с Португалией был забит с правого фланга благодаря диагонали Яхья Алла и выдающемуся прыжку и удару головой Эн-Несири. Безусловно, этому голу способствовала ошибка на выходе голкипера Диогу Кошты, но в этом взятии ворот кроется вся суть марокканских надежд в контригре – скорость в переходных фазах, креативное мышление и техника фланговых игроков атаки (Хакима Зиеша и Софьяна Буфаля) и поиск голевых шансов центрфорвардом Эн-Несири.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири забивает победный мяч в ворота сборной Португалии

В поединках с испанцами и португальцами марокканцы также строили свои планы на половине поля соперников вокруг диагоналей с фланга на фланг для создания численного превосходства для игроков атаки. Смещения на скоростном дриблинге с фланга в центр – фирменные фишки Зиеша и Буфаля, которые могут и сделать навес в центр, и выполнить обводящий удар по воротам.

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Но все же не следует идеализировать выступления сборной Марокко на ЧМ-2022. «Атласские львы» на 200% реализовали свои тактические задумки в предыдущих играх, но выйти в полуфинал им также помогла плохая реализация голевых моментов со стороны соперников.

Та же Франция демонстрирует куда более эффективную игру в атаке, используя вариативность в завершающих стадиях. У Килиана Мбаппе уже насобиралось 5 забитых мячей на турнире, но если закрыть французского вингера, то у «трехцветных» также есть и Оливье Жиру, голевое чутье которого принесло действующим чемпионам мира еще 4 результативных удара.

Сборная Марокко добилась гораздо большего, чем от нее ожидали на этом турнире. И у подопечных Реграги еще будет, как минимум, 90 минут поединка с Францией, чтобы продолжить свое феерическое выступление на чемпионате, ведь подобного в обозримом будущем может больше не случиться.

Обе сборные находятся на пороге исторических достижений. Франция может выйти в финал и будет в шаге от защиты титула сильнейшей команды планеты. Сборная Марокко уже прыгнула выше головы, и этим парням нечего терять, а африканская сборная еще никогда не была представлена в финалах чемпионатов мира.

Так что в среду в прямом и переносном смысле ожидается огненный матч. Кто бы ни вышел победителем из этого полуфинала, Франция точно будет «гореть», и это тот случай, когда представление вне футбольного поля вполне может затмить спортивное шоу в исполнении двух полуфиналистов.

«Это будет гражданская война», – во Франции ожидают худшего, но надеются на лучшее. Ведь футбол для того и создан, чтобы оставлять эмоции в игре и не вносить деструктив в повседневную жизнь.