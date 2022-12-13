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  4. Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика
Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 10:55 |
1016
1

Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика

Если это не удастся, «Трабзонспор» вернется к кандидатуре украинца летом

13 декабря 2022, 10:55 |
1016
1
Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Действующий чемпион Турции «Трабзонспор», который летом нынешнего года активно пытался договориться о трансфере форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика, но потерпел неудачу, не растерял интерес к игроку.

В январе «Трабзонспор» собирается предпринять еще одну попытку договориться с боссами «Днепра-1» о трансфере Довбика.

Если «спортклубовцы» опять ответят отказом, то турецкий клуб намерен вернуться к переговорам летом 2023 года, однако вести их будет уже не с «Днепром-1», а непосредственно с самим футболистом.

Дело в том, что контракт Довбика с «Днепром-1» истекает в конце 2023 года, а это значит, что следующим летом футболист получит возможность подписать предварительное соглашение с любым заинтересованным в его услугах клубом.

Ранее Довбик заявлял, что не планирует подписывать новый контракт с «Днепром-1».

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Артем Довбик Трабзонспор Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
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Источник Fanatik
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Chystyi_stavok
Нафіг йому ліга пенсіонерів?
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