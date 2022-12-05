«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
Игрок твердо настроен покинуть команду
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о том, что не собирается продлевать контракт с клубом, несмотря на то, что руководство активно предлагает новое соглашение.
«Новый контракт? Я не хочу каждое трансферное окно ходить и просить, чтобы меня отпустили хоть куда-то. Поэтому принял решение, что ничего подписывать не буду. Я настроен ничего не подписывать сейчас, а далее все зависит от клуба».
«Какие бы цифры не предложили, но мне интересно заиграть в топ-чемпионате», — рассказал Довбик в интервью Игорю Бурбасу.
Договор игрока истекает в конце 2023 года.
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