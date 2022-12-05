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  4. «Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 21:54 |
1614
0

«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1

Игрок твердо настроен покинуть команду

05 декабря 2022, 21:54 |
1614
0
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
ФК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о том, что не собирается продлевать контракт с клубом, несмотря на то, что руководство активно предлагает новое соглашение.

«Новый контракт? Я не хочу каждое трансферное окно ходить и просить, чтобы меня отпустили хоть куда-то. Поэтому принял решение, что ничего подписывать не буду. Я настроен ничего не подписывать сейчас, а далее все зависит от клуба».

«Какие бы цифры не предложили, но мне интересно заиграть в топ-чемпионате», — рассказал Довбик в интервью Игорю Бурбасу.

Договор игрока истекает в конце 2023 года.

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