Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Лионель Месси – лидер
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 года.
На первое место в списке вышел нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси. Он сместил с этой позиции своего одноклубника – форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Замыкает тройку лидеров Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити».
ТОП-10 претендентов на Золотой мяч-2023 по версии Goal:
- Лионель Месси (ПСЖ, Франция)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия)
- Неймар (ПСЖ, Франция)
- Роберт Левандовски («Барселона», Испания)
- Винисиус Жуниор («Реал», Испания)
- Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Англия)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия)
- Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия)
- Антуан Гризманн («Атлетико», Испания)
Добавим, что обладатель Золотого мяча-2022 – форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, оказался в этом рейтинге лишь на 20-м месте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американский экс-боксер – о вероятном поединке украинца и британца
Забросили 5 шайб, но снова много нарушали правила