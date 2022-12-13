Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 года.

На первое место в списке вышел нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси. Он сместил с этой позиции своего одноклубника – форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Замыкает тройку лидеров Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити».

ТОП-10 претендентов на Золотой мяч-2023 по версии Goal:

Лионель Месси (ПСЖ, Франция) Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия) Неймар (ПСЖ, Франция) Роберт Левандовски («Барселона», Испания) Винисиус Жуниор («Реал», Испания) Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Англия) Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия) Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия) Антуан Гризманн («Атлетико», Испания)

Добавим, что обладатель Золотого мяча-2022 – форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, оказался в этом рейтинге лишь на 20-м месте.