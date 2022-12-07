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07 декабря 2022, 07:25 | Обновлено 07 декабря 2022, 07:26
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Испания уехала домой, Криштиану на лавке сидел, в Марокко большой праздник

Главные новости за 6 декабря на Sport.ua

07 декабря 2022, 07:25 | Обновлено 07 декабря 2022, 07:26
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Испания уехала домой, Криштиану на лавке сидел, в Марокко большой праздник
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 декабря.

Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
В последнем четвертьфинальном матче встретятся Марокко и Португалия

Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Команда Луиса Энрике не подтвердила статус фаворита матча 1/8 финала

Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Сборная Португалии уверенно вышла в четвертьфинал

Все дело в тактике. Сантуш рассказал, почему оставил Роналду в запасе
Оказывается, вариант готовился заранее и не связан с поведением Роналду

Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера
Анатолий Трубин может перебраться в итальянскую Серию А

Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко
Стоимость вингера «Шахтера» взлетела до 40 миллионов евро

Прометей в напряженном матче проиграл французскому Бургу в овертайме
Украинский клуб в баскетбольном Еврокубке имеет 3 победы и 4 поражения

Первое набранное очко. Мотор сыграл вничью с португальским клубом
Украинский клуб после четырех поражений получил очко в Европейской лиге EHF

Сборная Украины U-17 завоевала серебро на чемпионате EEVZA
Украинские волейболисты проиграли только победителю – сборной Польши

17-летняя Меркушина – впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
Александра получит шанс показать себя на Кубке мира

32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
Об оптимальном количестве команд в финальной стадии и формуле турнира

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Источник Sport.ua
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