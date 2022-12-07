Испания уехала домой, Криштиану на лавке сидел, в Марокко большой праздник
Главные новости за 6 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 декабря.
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
В последнем четвертьфинальном матче встретятся Марокко и Португалия
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Команда Луиса Энрике не подтвердила статус фаворита матча 1/8 финала
Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Сборная Португалии уверенно вышла в четвертьфинал
Все дело в тактике. Сантуш рассказал, почему оставил Роналду в запасе
Оказывается, вариант готовился заранее и не связан с поведением Роналду
Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера
Анатолий Трубин может перебраться в итальянскую Серию А
Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко
Стоимость вингера «Шахтера» взлетела до 40 миллионов евро
Прометей в напряженном матче проиграл французскому Бургу в овертайме
Украинский клуб в баскетбольном Еврокубке имеет 3 победы и 4 поражения
Первое набранное очко. Мотор сыграл вничью с португальским клубом
Украинский клуб после четырех поражений получил очко в Европейской лиге EHF
Сборная Украины U-17 завоевала серебро на чемпионате EEVZA
Украинские волейболисты проиграли только победителю – сборной Польши
17-летняя Меркушина – впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
Александра получит шанс показать себя на Кубке мира
32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
Об оптимальном количестве команд в финальной стадии и формуле турнира
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