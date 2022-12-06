Калинина уверенно стартовала в Анже и вышла на обидчицу Ястремской

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 125 во Франции.

В первом раунде основы украинка, получившая второй номер посева, в двух сетах деклассировала американку Катрину Скотт (№162 WTA).

Анже. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Катрина Скотт (США) – 6:1, 6:2

Отметим, что Калинина месяц не выходила на корт в официальных матчах.

Во втором раунде Ангелина сыграет с чемпионкой Australian Open 2020 Софией Кенин, которая ранее переиграла еще одну украинку Даяну Ястремскую.