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  4. Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко
Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 15:04 |
604
0

Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко

Стоимость вингера «Шахтера» взлетела до 40 миллионов евро

06 декабря 2022, 15:04 |
604
0
Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетный ресурс Transfermarkt сегодня обновил стоимость игроков УПЛ, в том числе Михаила Мудрика. За три месяца с момента предыдущего обновления цена на Мудрика взлетела с 15 до 40 миллионов евро.

Это сделало вингера «Шахтера» самым дорогим игроком УПЛ на данный момент и самым дорогим украинским футболистом со времен Андрея Шевченко. Тот летом 2006 года стоил 51 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не продаст Мудрика дешевле чем за 65 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Transfermarkt Андрей Шевченко
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Источник Transfermarkt
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