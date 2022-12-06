Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко

Авторитетный ресурс Transfermarkt сегодня обновил стоимость игроков УПЛ, в том числе Михаила Мудрика. За три месяца с момента предыдущего обновления цена на Мудрика взлетела с 15 до 40 миллионов евро.

Это сделало вингера «Шахтера» самым дорогим игроком УПЛ на данный момент и самым дорогим украинским футболистом со времен Андрея Шевченко. Тот летом 2006 года стоил 51 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не продаст Мудрика дешевле чем за 65 миллионов евро.