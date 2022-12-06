Украина. Премьер лига06 декабря 2022, 15:04 |
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Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко
Стоимость вингера «Шахтера» взлетела до 40 миллионов евро
06 декабря 2022, 15:04 |
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Авторитетный ресурс Transfermarkt сегодня обновил стоимость игроков УПЛ, в том числе Михаила Мудрика. За три месяца с момента предыдущего обновления цена на Мудрика взлетела с 15 до 40 миллионов евро.
Это сделало вингера «Шахтера» самым дорогим игроком УПЛ на данный момент и самым дорогим украинским футболистом со времен Андрея Шевченко. Тот летом 2006 года стоил 51 миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не продаст Мудрика дешевле чем за 65 миллионов евро.
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