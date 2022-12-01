Аргентина, Польша и Австралия вышли в 1/8 Мундиаля, победа Динамо в УПЛ

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 ноября.

1. На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира. Франция сыграет против Польши, а Аргентина встретится с Австралией.

2. Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но вылетела с ЧМ-2022. Сборная Польши вышла в 1/8 финала.

3. Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре. Лионель Месси и Ко уверенно обыграли Роберта Левандовски со товарищи.

4. Деклассировали. Динамо обыграло Металлист в Киеве. Киевляне выиграли у гостей со счетом 3:0.

5. VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим. В 1/8 финала пробилась Австралия, одолевшая в другом матче группы Данию.

6. Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022. Футболисты Грэма Арнольда одержали победу в напряженном противостоянии.

7. Невероятный матч. Прометей отыграл минус 18, но уступил за 2 сек до конца. Украинская команда проиграла в Еврокубке немецкому «Ратиофарму» Ульм.

8. Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку. Ни одной из представительниц Украины не удалось забежать в зачетную зону.

9. Зовет сердце? Роналду достиг договоренности с саудовским клубом. Криштиану предварительно согласился на космическое предложение «Аль-Насра».

10. Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы. Бразилец сбежал в Испанию более 15 лет назад, после чего началась судебная волокита.