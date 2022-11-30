На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира

​По итогам матчей в группах C и D определены еще две пары 1/8 финала чемпионата мира 2022.

Из группы C в плей-офф вышли: Аргентина (6 очков) и Польша (4), опередив Мексику (4) и Саудовскую Аравию (3).

В группе B задачу выполнили: Франция (6 очков) и Австралия (6), оставив позади Тунис (4) и Данию (1).

На стадии 1/8 финала Аргентина сыграет против Австралии, а Франция встретится с Польшей. Матчи пройдут 3 и 4 декабря соответственно.

Интересно, что, если выиграют фавориты, то в четвертьфинале Нидерланды попадут на Аргентину, а Англия выйдет на Францию.

Чемпионат мира 2022

Пары 1/8 финала

3 декабря. 17:00. Нидерланды – США

3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия

4 декабря. 17:00. Франция – Польша

4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал

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