На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
Франция сыграет против Польши, а Аргентина встретится с Австралией
По итогам матчей в группах C и D определены еще две пары 1/8 финала чемпионата мира 2022.
Из группы C в плей-офф вышли: Аргентина (6 очков) и Польша (4), опередив Мексику (4) и Саудовскую Аравию (3).
В группе B задачу выполнили: Франция (6 очков) и Австралия (6), оставив позади Тунис (4) и Данию (1).
На стадии 1/8 финала Аргентина сыграет против Австралии, а Франция встретится с Польшей. Матчи пройдут 3 и 4 декабря соответственно.
Интересно, что, если выиграют фавориты, то в четвертьфинале Нидерланды попадут на Аргентину, а Англия выйдет на Францию.
Чемпионат мира 2022
Пары 1/8 финала
- 3 декабря. 17:00. Нидерланды – США
- 3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия
- 4 декабря. 17:00. Франция – Польша
- 4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал
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