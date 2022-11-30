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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:35
6229
6

На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира

Франция сыграет против Польши, а Аргентина встретится с Австралией

30 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:35
6229
6
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

​По итогам матчей в группах C и D определены еще две пары 1/8 финала чемпионата мира 2022.

Из группы C в плей-офф вышли: Аргентина (6 очков) и Польша (4), опередив Мексику (4) и Саудовскую Аравию (3).

В группе B задачу выполнили: Франция (6 очков) и Австралия (6), оставив позади Тунис (4) и Данию (1).

На стадии 1/8 финала Аргентина сыграет против Австралии, а Франция встретится с Польшей. Матчи пройдут 3 и 4 декабря соответственно.

Интересно, что, если выиграют фавориты, то в четвертьфинале Нидерланды попадут на Аргентину, а Англия выйдет на Францию.

Чемпионат мира 2022

Пары 1/8 финала

  • 3 декабря. 17:00. Нидерланды – США
  • 3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия
  • 4 декабря. 17:00. Франция – Польша
  • 4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал

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Источник Sport.ua
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Мій предикшин - Англія та Аргентина вийдуть у півфінал
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K_Sarioglo@i.ua
Коротше Аргентина вилітає у чвертьфіналі.
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