Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф

30 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи третьего тура в группах C и D.

Из группы C в плей-офф вышли: Аргентина (6 очков) и Польша (4), опередив Мексику (4) и Саудовскую Аравию (3).

В группе B цели достигли: Франция (6 очков) и Австралия (6), оставив позади Тунис (4) и Данию (1).

В 1/8 финала Аргентина сыграет против Австралии (3 декабря в 21:00), а Франция будет сражаться с Польшей (4 декабря в 17:00).

Из нижних четырех групп досрочно в плей-офф вышли только две команды: Бразилия и Португалия. Остальные 6 вакантных мест будут разыграны в матчах 3-го тура, которые состоятся 1 и 2 декабря.

ЧМ-2022. 3-й тур, 30 ноября

17:00. ​Австралия – Дания – 1:0

Гол: Леки, 60.

17:00. Тунис – Франция – 1:0

Гол: Хазри, 58.

21:00. Польща – Аргентина – 0:2

Голы: Маккалистер, 46, Альварес, 58

21:00. Саудовская Аравия – Мексика – 1:2

Голы: Аль-Давсари, 90+5 – Мартин, 47, Чавес, 52.

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