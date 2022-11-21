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21 ноября 2022, 05:50 |
452
0

Катар проиграл Эквадору в стартовом матче Мундиаля, победа Ферстаппена

Главные новости за 20 ноября на Sport.ua

21 ноября 2022, 05:50 |
452
0
Катар проиграл Эквадору в стартовом матче Мундиаля, победа Ферстаппена
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 ноября.

1. Хозяева оконфузились. Эквадор уверенно обыграл Катар в стартовом матче ЧМ. Дубль Валенсии принес победу эквадорцам.

2. Две головы лучше, чем опыт. Металлист 1925 года не оставил шансов Кривбассу. Первый за почти год матч в Кривом Роге хозяева поля провалили без особого сопротивления.

3. Гол Вишневского. Минай на последних минутах дожал Металлист. Команда Шарана прервала свою безвыиграшную серию, а харьковчане свою продлили.

4. Украина разгромила Кипр в квалификации ЧЕ-2023 U-19 по футболу. Дублем отметился игрок киевского «Динамо».

5. Финал сезона Ф-1 в Абу-Даби. Победа Ферстаппена, Леклер впереди Переса. Чемпион Макс Ферстаппен в доминирующем стиле завершил сезон-2022.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема. Форвард «Реала» останется в заявке сборной Франции.

7. Норвегия обыграла Данию в финале женского чемпионата Европы по гандболу. Бронзовые медали достались Черногории, переигравшей Францию в овертайме.

8. Шахматная партия Роналду и Месси. Кто победит? Разбираем игру футбольных гениев.

9. ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания. Неоднозначный случай перед матчем «Днепр-1» – «Шахтер».

10. ВИДЕО. Коленом в голову. В главном бою UFC нигериец нокаутировал Куцелабу. На турнире UFC Fight Night 215 яркую победу одержал Кеннеди Нзечакву.

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Источник Sport.ua
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