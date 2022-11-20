Украина разгромила Кипр в квалификации ЧЕ-2023 U-19 по футболу
Дублем отметился игрок киевского «Динамо»
Молодежная сборная Украины по футболу U-19 во втором раунде квалификационного этапа чемпионата Европы-2023 разгромила сборную Кипра.
Счет в матче с пенальти открыл Иван Варфоломеев на 10-й минуте игры. Через 10 минут полузащитник «Омонии» Андреас Савва сравнял счет. Команды с ничейным результатом ушли на перерыв.
На 67-й и 69-й минутах встречи игрок киевского «Динамо» Антон Царенко забил свои голы и обеспечил сборной Украины комфортное преимущество. Жирную точку в матче поставил Олег Федор на 79-й минуте.
Чемпионат Европы по футболу U-19. Квалификация
Группа 3. 20 ноября
Украина U-19 – Кипр U-19 – 4:1
Голы: Варфоломеев, 12 (с пен.), Царенко, 67, 69, Федор, 79 – Савва, 20
Украина: Герета, Кителла, Удод, Слюбик, Булеза (к), Федор (Харабара, 85), Варфоломеев, Ярмолюк (Семенец, 90+2), Лосенко (Царенко, 58), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарев, 58).
Отметим, что после двух туров Украина является лидером группы. В прошлой игре украинская молодежка обыграла Косово.
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