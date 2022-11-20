Украина разгромила Кипр в квалификации ЧЕ-2023 U-19 по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу U-19 во втором раунде квалификационного этапа чемпионата Европы-2023 разгромила сборную Кипра.

Счет в матче с пенальти открыл Иван Варфоломеев на 10-й минуте игры. Через 10 минут полузащитник «Омонии» Андреас Савва сравнял счет. Команды с ничейным результатом ушли на перерыв.



На 67-й и 69-й минутах встречи игрок киевского «Динамо» Антон Царенко забил свои голы и обеспечил сборной Украины комфортное преимущество. Жирную точку в матче поставил Олег Федор на 79-й минуте.

Чемпионат Европы по футболу U-19. Квалификация

Группа 3. 20 ноября

Украина U-19 – Кипр U-19 – 4:1

Голы: Варфоломеев, 12 (с пен.), Царенко, 67, 69, Федор, 79 – Савва, 20

Украина: Герета, Кителла, Удод, Слюбик, Булеза (к), Федор (Харабара, 85), Варфоломеев, Ярмолюк (Семенец, 90+2), Лосенко (Царенко, 58), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарев, 58).

Отметим, что после двух туров Украина является лидером группы. В прошлой игре украинская молодежка обыграла Косово.