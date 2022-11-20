Украина. Премьер лига20 ноября 2022, 19:25 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:26
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15
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
Неоднозначный случай перед матчем «Шахтер» – «Днепр-1»
20 ноября 2022, 19:25 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:26
5428
15
В субботу, 19 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между «Днепром-1» и «Шахтером». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Днепра.
Не самый приятный момент произошел перед стартом поединка. Во время минуты молчания игроки донецкой команды Михаил Мудрик и Валерий Бондарь едва сдерживали смех.
Пока что ни от клуба, ни от игроков комментариев не было.
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Мені здається всі розуміють становище і зрозуміло що гравці за Україну всі і Шахтаря і інших клубів.
Война в стране.
Зачем вы журналисты провоцируете?
Удалите эту херню
ну к чему эти минуты молчания перед футболом?
понятно же, что если и смеялись, то не потому что им смерти смешны, а потому что думали о другом.