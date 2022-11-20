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  4. ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 19:25 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:26
5428
15

ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания

Неоднозначный случай перед матчем «Шахтер» – «Днепр-1»

20 ноября 2022, 19:25 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:26
5428
15
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
Instagram. Михаил Мудрик

В субботу, 19 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между «Днепром-1» и «Шахтером». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Днепра.

Не самый приятный момент произошел перед стартом поединка. Во время минуты молчания игроки донецкой команды Михаил Мудрик и Валерий Бондарь едва сдерживали смех.

Пока что ни от клуба, ни от игроков комментариев не было.

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Михаил Мудрик Валерий Бондарь Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото минута молчания
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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 15
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avk2307
ой не треба тут ці чутки розповсюджувати.
Мені здається всі розуміють становище і зрозуміло що гравці за Україну всі і Шахтаря і інших клубів.
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+5
axylinam
Очередной шторм в стакане пытаются выдать за настоящий
Ответить
+5
Умник
Занятся нечем?
Война в стране.
Зачем вы журналисты провоцируете?
Удалите эту херню
Ответить
+4
FootFun
Мудрика і на фото не видно, але спорт.юа робить свою жовту справу
Ответить
+3
box2box
І навіщо такі безглузді вкидання?
Ответить
+3
Володимир Деркач
То вкрай серйозні звинувачення. Не варто шукати те, чого немає. Те, як футболісти перейшли на українську мене особисто розчулило. Не чекав, чесно..Впевнений, що ми-українці стаємо все більш монолітними, горе нас усіх єднає. Неадекватні є, однак вони явно не серед нинішніх гравців. 
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+3
Crimea
Роздувають з мухи слона! 
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+2
GloryUkraine
Можна було просто з ними поговорити, можливо пояснити.
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+1
Gargantua
наплодили дебильного официоза а потом создают сенсацию.
ну к чему эти минуты молчания перед футболом?
понятно же, что если и смеялись, то не потому что им смерти смешны, а потому что думали о другом.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Ostrov Khortitsa
Когда ни одна команда мира за день не заинтересовалась купить Мудрика, но написать же про него надо
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0
sergej55
На фронт, там веселіше.
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0
Злий Глобинець
На фото цього явно не видно. І сміятися та, припустимо, усміхатися від того, що партнер по команді пожартував аккурат перед хвилиною мовчання - це все-таки різні речі.
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-4
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