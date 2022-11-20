ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания

В субботу, 19 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между «Днепром-1» и «Шахтером». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Днепра.

Не самый приятный момент произошел перед стартом поединка. Во время минуты молчания игроки донецкой команды Михаил Мудрик и Валерий Бондарь едва сдерживали смех.

Пока что ни от клуба, ни от игроков комментариев не было.