Чемпионат мира20 ноября 2022, 12:50 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема
Форвард «Реала» останется в заявке сборной Франции
20 ноября 2022, 12:50 |
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам официально сообщил о том, что не будет включать в заявку своей команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре другого игрока после травмы Карима Бензема:
«Буду ли я вызывать другого игрока вместо Бензема? Нет», – сказал Дешам.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вместо Бензема будет вызван форвард «Манчестер Юнайтед» Антонио Марсьяль.
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