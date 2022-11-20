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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 12:50 |
1704
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема

Форвард «Реала» останется в заявке сборной Франции

20 ноября 2022, 12:50 |
1704
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам официально сообщил о том, что не будет включать в заявку своей команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре другого игрока после травмы Карима Бензема:

«Буду ли я вызывать другого игрока вместо Бензема? Нет», – сказал Дешам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вместо Бензема будет вызван форвард «Манчестер Юнайтед» Антонио Марсьяль.

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Источник Téléfoot
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