ОФИЦИАЛЬНО. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам официально сообщил о том, что не будет включать в заявку своей команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре другого игрока после травмы Карима Бензема:

«Буду ли я вызывать другого игрока вместо Бензема? Нет», – сказал Дешам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вместо Бензема будет вызван форвард «Манчестер Юнайтед» Антонио Марсьяль.