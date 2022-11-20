Источник: Марсьяль поедет на ЧМ-2022 вместо Бензема

Перед тренерским штабом сборной Франции возникла необходимость поиска замены Кариму Бензема, который пропустит предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы.

По информации испанских СМИ, Дидье Дешам вместо Бензема включит в заявку форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 7 матчах во всех турнирах.

В составе сборной Франции суммарно провел 30 матчей и забил в них 2 гола.