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  4. Источник: Марсьяль поедет на ЧМ-2022 вместо Бензема
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 11:26 |
950
0

Источник: Марсьяль поедет на ЧМ-2022 вместо Бензема

Форвард «Реала» пропустит турнир из-за травмы

20 ноября 2022, 11:26 |
950
0
Источник: Марсьяль поедет на ЧМ-2022 вместо Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Перед тренерским штабом сборной Франции возникла необходимость поиска замены Кариму Бензема, который пропустит предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы.

По информации испанских СМИ, Дидье Дешам вместо Бензема включит в заявку форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 7 матчах во всех турнирах.

В составе сборной Франции суммарно провел 30 матчей и забил в них 2 гола.

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сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Антони Марсьяль Карим Бензема травма
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Источник Marca
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