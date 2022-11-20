Чемпионат мира20 ноября 2022, 11:26 |
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Источник: Марсьяль поедет на ЧМ-2022 вместо Бензема
Форвард «Реала» пропустит турнир из-за травмы
20 ноября 2022, 11:26 |
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Перед тренерским штабом сборной Франции возникла необходимость поиска замены Кариму Бензема, который пропустит предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы.
По информации испанских СМИ, Дидье Дешам вместо Бензема включит в заявку форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 7 матчах во всех турнирах.
В составе сборной Франции суммарно провел 30 матчей и забил в них 2 гола.
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